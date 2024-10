Slađa podržala Uroša, pa priznala da Kordu nije ni primetila: On je za nju nevidljiv (VIDEO)

Nije njen nivo!

U toku su 'Nominacije', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Slađi Lazić Poršelini kako bi dala svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Uroš Stanić i Stefan Korda.

- Što se tiče Stefana ja njega bukvalno ne vidim. Nemam nikakvo mišljenje, mislim da sve radi fejk. Apsolutno nemamo nikakvu komunikaciju. Što se tiče Uroša, ja njega gotivim. On ima x faktor i istakao se, ja znam vrlo dobro šta on radi. Ja sam imala svađu sa njim prošle godine jer je on branio svoju drugaricu. On je jako posesivan, malo i smara svoje prijatelje, ali sve je to Uroš. Uroša ostavljam, Kordu šaljem - rekla je Slađa.

- Sve bih se složio sa Lepim Mićom uz to bih dodao da ti je*em majku koja te napravila. To je momak koji me doveo do pucanja, baš ne želim da vodim komunikaciju sa tobom. Stefan i ja imamo korektan odnos, Ana ima prelepo ponašanje, ali mi nije normalno da budeš sa osobom koja je bila muška. Možeš da pokažeš emociju i ljubav na drugi način, čuvam tebe, šaljem Uroša - rekao je Škatarić.



- Stefane jako si slab psihološki, nisi agresivan, samo si ljut. Ne znaš da se nosiš sa okolinom, imaš malo traume i tako. Malo si urokljiv, boje se tvojih očiju. Uroše kad se ugasi svetlo, ugasi se, lezi spavaj, pa sutra pravi probleme. Malo si demonizovan, živiš pogrešno. Ja ću tebe da ostavim, a Kordu šaljem u izolaciju - rekao je Uroš.

