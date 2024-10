Ne želim da te izgubim: Gastoz otvorio dušu Anđeli o svojim osećanjima, spreman da se bori za njenu ljubav! (VIDEO)

Stavili sve karte na sto!

Nenad Marinković Gastoz pokušavao je da objasni Anđeli Đuričić koliko je posebna za njega i da ne želi da izgubi njihov odnos, kao i da joj ulije poverenje da budu zajedno.

- Ubila si me, majke mi. Ubila si me, devojko, oprosti, ali je tako. Ja ne mogu po ceo dan da ispravljam, hoću da mi bude lepo. Činiš me uplašenim na svaki korak da se ti ne bi naljutila. Ja hoću sa tobom da mi bude lepo, nisam se za ovo borio. Meni ovo ne odgovara. Glupe su ti priče, razumi malo i ti mene. Sigurno nisi imala više muškaraca nego ja žena. Možda sam ja malo slobodniji, ali gledam te kao malo vode na dlanu, ne znam šta ti nije jasno? Sve je kako ti kažeš, a nisi otvorena za saradnju. Dozvoli malo da ti dođem do mozga. Grešiš, gasiš sve, a ne gasi ti se. Možemo da imamo stvarno lepe momente. Meni je bitno naše što imamo i da napravimo naš mikro svet da nama bude dobro i da se držimo. Naučila si mi da čekam ceo dan tvojih 3 minuta pozitivne energije, to nije lepo. Nisi mala i nisi glupa, ali si mnogo tvrda za neke stvari. Znam da si ovde tri godine, ali olabavi. Pop*čkaraćemo se, a ja to ne želim jer ima toliko lepih stvari koje možemo da radimo. Ajde se malo otvori. Ja ne želim da te zaj*bem i da te izgubim, stvarno sam se jako iscimao. Ne želim da prestanem da se cimam, ali nije normalno ovo što radiš. Ne gledam nijednu devojku drugačije. Dlan bih ti stavio kad bi trebala da sedneš. Izmasirala si mi mozak i glavu jako, ne želim da te gubim, ali teror ne mogu da podnesem. Da li možeš malo da olabaviš? Taman te dobijem, odeš mi - govorio je Gastoz.

- Sam si rekao da nam se kose razmišljanje i da ne gledamo sve iste. Ja sam puna negativne energije, a ti si prepozitivno. Nisi lik sa početka i ne želim da dozvolim sebi da na bilo koji loš način utičen na tebe. Svaka naša komunikacije bi se reflektovala ovako, a ja to tebi ne želim. Ja nisam najnormalnija osoba, slažem se. Ja sam teška sama sebi, kako da ne budem drugome? Ja nisam spremna za mnoge neke stvari, da li ću biti ne znam. Odlično znaš i osećaš da mi je prijalo. Neke stvari koje se dese za tebe su sitnice, za mene se velike stvari jer su me koštale. Ne želim da opraštam sitnice, jer znam da bi me koštalo. Nisi ti problem, ja nemam živce za to. Danas čim si mi zasmetao odmah sam ti rekla. Nisi ti problem, ti si predivan i blago, ali ja sam ta koja nije u redu sama sa sobom što se tiče ljubavnih odnosa. Ja ne mogu to da promenim. Ja sam ozbiljan problem, nemam ja tebi šta da zamerim. Nisam u redu sama sa sobom. Meni je žao što je to tako - pričala je Anđela.

- Je l' ti žao i svesna si? - pitao je Gastoz, a onda su odlučili da pauziraju razgovor i pređu na toplije mesto.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić