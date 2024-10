Palo pomirenje: Anđela i Gastoz pronašli zajednički jezik, postavili nova pravila u odnosu! (VIDEO)

Nisu dugo izdržali!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz razgovarali su o svom odnosu i problemima koji su se desili danas tokom ankete, kad mu je zamerila što je branio Enu Čolić.

- Ako si ti svesna, ja onda ne želim da odustanem. Ako treba i 200 puta ćemo da pričamo, ako ti je stvarno žao i vidiš neke stvari - rekao je Gastoz.

- Za ovo danas nisam preterala, u pravu sam apsolutno. Za neke druge stvari jesam neko ko preteruje. Posesivna sam osoba jako, imam to u sebi. Meni ne prija da neko ko priča samo o meni ide i brani drugu žensku osobu, dok mene nikad ne. Ne treba meni to, nego samo upoređujem. Kojoj ženi to odgovara? Sebi to želim jer mi ne prija. Ne odgovara mi da hraniš drugu osobu, ne dopada mi se to i ne volim to. Neko ko je sa mnom blizak ne može to da radi - govorila je Anđela.

- Neko ko je meni blizak ne može da me ne čuje i okrene mi leđa usred razgovora - dodao je Gastoz.

- Videla sam da ćemo da se posvađamo, pa sam okrenula leđa - rekla je Anđela.

- Ja se slažem za smoki. Je l' ti nemaš poverenj u mene? To je to - poručio je Marinković.

- Je ne želim da se opterećujem. Sve što mi stvara pritisak krenem da izbegavam. Ti meni ne stvaraš pritisak, ulepšavaš mi svaki dan, ali odnos sa tobom bi mi stvorio pritisak. Ne bih mogla da podnesem neke stvari, došla bih u stanje u kojem ne želim da vidim sebe. Ja to ne mogu da menjam, mogu samo da smanjim. Ako meni sad to smeta, ja već imam u glavi kako bih sutra, a ti si taj lik koji to ne može da kontroliše - govorila je Anđela.

- Menjamo se kao ljudi. Ja sam u stanju sad da uradim još stvari da te ne izgubim- Teraš me da presečem na silu - dodao je Gastoz.

- Treba i kad se vratiš na staro shvatićeš da ti ova budala nije ni trebala. Tebi sad radi ego - rekla je Đuričićeva.

- Ako treba svaki dan ćemo da imamo terapije. Meni treba da smo bliski, fali mi - dodao je Gastoz.

- Pored svega što sam ti navela. Ja emotivno nisam spremna, ne mogu da te lažem - rekla je ona.

- Nije da ne lažeš, zrela si i treba da se pustiš. Radiću na sebi. Ja sam jutros poludeo jer sam baš bio srećan. Ti si to probudila u meni, niko drugi, nijedna Ena. Ti mi budiš lepe emocije, niko drugi, ti ih i sj*beš. Prihvati malo kako jeste, a ne kako misliš da jeste. Ako ti je žao neću da gledam ego i da si se pop*šala po meni. Moj ego je da te pljunem i oteram u tri p*čke materine - govorio je Marinković.

- Uradi to. Ego priča iz tebe, veruj mi - rekla je Anđela.

- Ako te ego ovako gleda, u redu. Trudi se da poništavaš, ali ne vredi. Ego je možda bio u početku, ali ega više nema. Ja hoću blizinu, imam potrebu da ti budem blizu veću nego bilo koji ego - pričao je Gastoz.

- Ja nisam spremna emotivno, ali to ne menja činjenicu da mi je prelepo sa tobom. Ti vidiš da mi je prelepo. Ja moram da prevaziđem neke stvari - dodala je Anđela.

- Ja ću da ti budem poligon, imaću najviše tolerancije na svetu. Ja ti ne želim loše - rekao je Gastoz.

- Ajde onda da budemo drugari, tad mi je najlepše sa tobom - dodala je ona.

- Ajde. Mi smo drugari i da se poljubimo. Ja volim sa tobom da provodim vreme, ti si moj drug. Ti pre svega moraš da mi budeš drug, ali moj drug ne zna da vozi bajs, ajde da ga naučimo. Zagrli me, opusti se, otopi se. Prenesi moju pozitivnu energiju na svoje sivilo. Ja sam pas, nisam dresiran, ali sam lojalan. Ne puštaš mi se, imam osećaj da ću da sj*bem ako te pustim - pričao je Gastoz.

- Ako postavimo pravila. Ako si moj drug, samo si moj drug. Ja ne volim da moj drug ide kod drugih. Ne računam Keti, Mileni i Miljanu - dodala je Anđela.

Autor: A. Nikolić