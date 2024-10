Alibaba uzvraća udarac: Žestoko izvređao Anelinu majku, pa obelodanio kako ga uhodi! (FOTO)

Asmin za Pink.rs odgovorio na prozivke Aneline majke Jasmine!

Mesecima je trajao žestoki medijski rat Jasmine Ahmić, majke aktuelne učesnice "Elite" Aneli Ahmić, i njenog bivšeg zeta, Anelinog nekadašnjeg partnera, Asmina Durdžića, poznatijeg kao Alibaba.

Po svemu sudeći došao je trunutak da otkopaju ratne sekire, nakon što je Anelina majka javno udarila na njegovo saopštenje da će oženiti Staniju Dobrojević.

Alibaba nije mogao da ostane imun na njene reči, pa se ogalsio za Pink.rs i žestoko joj uzvratio, a uz to sa nama i podelio dokaze kako ga Jasmina, kako on kaže, uhodi na društvenoj mreži Instagram.

- Ne bih da dajem krezavoj, ćelavoj, ćoravoj vještici mnogo na značaju koje se čak i sin stidi! Baba stavi zilet na uho, šrafciger u kosu umesto šnale i utripuje se da je zvezda. Zamolio bih je da me prestane uhoditi, pametnije bi joj bilo da ide skidati kamenac sa ona 3 zubića što ima u glavi, umesto da proziva sve po portalima luda baba! To je luda baba koja smrdi na mokraću, ne možes joj prići na 16 metara od smrada. Verovatno joj je krivo što sam joj odbio zahtev, pa joj propao plan da izvodi njene vradžbine, pa divlja po portalima. Evo i dokaz da me uhodi - poručio je Asmin za Pink.rs a u nastavku ovog teksta pogledajte dokaz koji nam je poslao.

Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Autor: A. Nikolić