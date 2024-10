Ona je devojka niskog morala: Aneli oplela po Sofiji i Terzi, otkrila da se on kaje zbog Miličine trudnoće pa podržala Milicu (VIDEO)

Naredna gošća Darka Tanasijevića bila je Aneli Ahmić.

Aneli je na samom startu razgovora otkrila zbog čega je Munjez proziva sve vreme:

- Danas je Terza pokušao da me natera da progovorim sa njim jer je nominovan kako bi me kaznili, da bi nakon toga Ana rekla da sam se ja grlila sa Terzom što je laž. Ja sam htela da pitam Anu zašto je to rekla, a onda je krenuo Munjez mene da provocira, pominje mi dete, Dubrovnik. Mene mozak boli od toga - rekla je Aneli pa se osvrnula na Enu Čolić:

- Ona je meni odvratna, te njene reči, te psovke. Ona želi da me omalovaži, da me ponizi, ne znam zbog čega, ali ima neki problme, devojka me mrzi a cilj joj je da mene nadmaši, ona laže da za mene nije ni čula ni da me je videla, ona je odmah po ulasku naskočila na mene. - rekla je Aneli.

Darko je upitao Aneli kako gleda na sukob Džordi i Ene:

- Ona provocira sve ljude, te devojke su devojčice koje će reagovati eksplozivno, ako ona ne želi problem, može da se izbegne. - rekla je Aneli pa se osvrnula na rat nje i Karića:

- osetila sam ja taj animozitet sa strane Karića jer on štiti Enu, pa je pominjao neke stvari iz mog života, on me pecka kao osmeh, a to mi nije jasno što tako, postoje dve strane Karića. E sada imamo neki zadatak, pa ćemo videti da li ćemo se pomiriti - rekla je Aneli.

Aneli je otkrila da je Sofija pogazila sve svoje reči intimnim odnosom koji je imala sa Terzom:

- Pogazila je sve, pokazala se da je niskomoralna žena, a govorila je da neće to biti. Sve je palo u vodu, ona je jeftina i odvratna, a da ne pominjemo što je trudna Milica to gledala. Terza stalno gleda mene i izaziva me, a sa Sofijom mu je dosadno, on preko stola dobacuje meni i Bebici. Nju je neko savetovao, ali pogrešno, te je udarila na mene i Miljanu kao majke, sada se sve vidi, a Terza se ponaša kao da Milica nije trudna, on priča po pušionici da mu je dete najveća greška, oni prave lažne frke i da prave priče - rekla je Aneli.

