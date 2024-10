Surova: Miljana oplela po Eni i Sofiji, ubeđena da na sve načine prave priče, pa Terzu nazvala DONOM (VIDEO)

Miljana Kulić je naredna stigla u Šiša bar na razgovor kod Darka Tanasijevića.

Na samom početku Miljana je otkrila kako gleda na odnos Anđele i Gastoza:

- Mislila sam da ga je ona zavlačila, ali kada sam videla klipove, videla sam lepo muvanje, zdravo muvanje, lepo, a danas se muvaju, ajde dođi, prvo se izje*u, ali pre toga ništa. Ja sam bila surova prema Anđeli, a sa njene strane vidim, da je ljubomorna, zbog Ene, mada se Anđela malo plaši svega što se preživela. Mada sada mi nije jasno što Gastoz brani Enu kada mu je Anđela to zabranila, a on to nastavlja pa kada dođe do TPK (totalni prekid komunikacije) - rekla je Miljana pa nastavila:

- Anđela neće da bude devojka koja lako daje kao sa Zvezdanom, ona će da odugovlači, a on će nesvesno da pravi greške, pa ćemo videti šta će biti.

Miljana je nakon toga komentarisala Enu Čolić:

- Ono što je ona rekla za žene koje su išle na abortus, ona je preklakirana, profuknjača, a ona se moli za malog Peju, a voli Mateju, ona želi Mateji da rodi dete kada bi on želeo da se ostvari kao otac. Ona fura priču preko Peje i Mateje, Aneli, samo da bude u centru pažnje.

Miljana je oplela po Terzi i Sofiji:

- Oni su dno dna, Terza je dno, ona je dna. Njoj je bitno da se slika, da bude lepa, a da je kamera zumira, i da se smeje zbog veridbe od deset dana, a namazana je svim bojama, a o se*su da ne pominjemo, on je lepo ispoštovao njene roditelje, a da ne pominjemo majku svog deteta kako je ispoštovao - rekla je Miljana pa je oplela po Ša i Mioni:

- Razlika u godinama je velika, a ona neće da bude sa njim, ona je sa Ša zarad kadra i finansija. Ona neće da zasnuje porodicu sa njim, ona da može bi sa Gastozom, jer sve vreme gleda njega - rekla je Miljana.

Autor: N.B.