Miona Jovanović je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića.

Miona je otkrila kako se oseća zbog sve žešćih svađa sa Nenadom Aleksićem Ša.

- Miona šta se dešava sa tobom i Ša? Pre dva dana ste imali žestoku svađu gde su pale teške reči? - upitao je Darko.

- Imam period gde me sve nervira i iritira. Stalno ga ispitujem, izluđivalo me šta god da uradi. Na sve to samo tražim dlaku u jajetu i samo mala sitnica me izbaci iz takta - rekla je Miona.

- Da li razmišljaš kako tvoja majka i tata gledaju na to što pričaš da ti Ša pravi modrice po rukama? - upitao je Darko.

- Ne, nije me nikad uštinuo ili udario. On me iznervirao i to sam rekla u afektu - rekla je Miona.

- Miona rekla si da je Ša bednik, pitala si ga što ne podigne taj kredit? - rekao je Ša.

- Iznervirala sam se, jer sam se samo setila kako je snimao stan i poršea, a onda pričaš kako bratova deca nemaju šta da jedu. Njegova izjava mi se kosila sa njegovim postupcima - rekla je Miona.

- Da li je on možda želeo da tebi zamaže oči i predstavi luksuz kako bi te kupio? - upitao je Darko.

- Ne, sasvim normalno živi - rekla je Miona.

- Kakva ti je Ena Čolić? - upitao je Darko.

- Prema meni skroz okej, dala sam joj moje vino u utorak pošto vidim da je jako inspirativna kad popije - rekla je Miona.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.