Mir Božiji, Mića se rodi: Đole nasmejao sve izlaganjem, ubeđen da Miroslavu treba da se digne spomenik u rijalitiju (VIDEO)

Nasmejao sve!

U toku je anketa, a učesnici biraju najpožrtvovaniju osobu. Branka Knežević dobila je reč kako bi dala svoje mišljenje o požrtovavnim osobama.

- Broj jedan Lepi Mića, broj dva Miljana Kulić i broj tri Bebica - rekla je Branka.

- Svi ste zaboravili Terzu jer je dosta toga žrtvovao, broj dva je Ša jer je spreman i požrtvovan da uradi sve za svoju osobu, mislim da ti je dosta dokazivanja i pravdanja drugim ljudima. Treća osoba je Ivan Marinković koji je pored svega što je video i čuo, opet se žrtvuje za ono što voli i oseća da tako treba. Što se tiče rijalitija Lepi Mića, Miljana Kulić i Uroš Stanić - rekao je Karić.

- Što se tiče ove ankete, prva po meni najbitnija kategorija je kategorija drugarstva, to je Najo. Druga osoba je u ljubavnim odnosima požrtvovan to je Ša i što se tiče rijalitija to je Lepi Mića - rekao je Uroš.

- Što se rijalitija tiče to je Mića, Ša u ljubavnim odnosima i Najo prema meni - rekla je Miljana.

- Lepi Mića broj jedan jer je požrtovan ovoj kući, zaslužio je svoj spomenik na kom treba da piše Mir Božiji, Mića se rodi. Druga osoba je Aneli Ahmić i naravno Keti - rekao je Đole Kralj.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.