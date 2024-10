Ne snalazi se ni kao otac, ni kao muž! Osman Karić urnisao Ivana Marinkovića nakon sukoba sa Stefanom u ''Pretresu nedelje'': Ni u čemu ostvaren nije!

Ivan Marinković žestoko je prozvao Stefana Karića u večerašnjem "Pretresu nedelje sa Milanom Miloševićem" istakavši da je neostvaren jer još uvek nema potomstvo.

Za crnim stolom povela se polemika oko toga ko je više i u kojim segmentima života ostvaren, a ovim povodom se za Pink.rs oglasio Osman Karić, Stefanov otac.

- Ne bih nikog da vređam, ali kada je Ivan Marinković u pitanju, mogu slobodno reći da, obzirom koliko je u rijalitiju i koliko je zaradio ili nije zbog kazni kojih je napravio, on zaista nije ostvaren ni u čemu. Bog mu je dao da bude ostvaren kao otac, a on se ni tu nije baš najbolje snašao. Koliko vidim, ni kao muž se ne snalazi baš najbolje - istakao je Osman i doda:

- O Stefanovim životnom ostvarenju ne bih mnogo, pošto bih bio pristrasan, ima dosta toga o čemu Ivan može samo da sneva, ali to nije ono najbitnije u životu, jer život čine male stvari. Kada stekneš svoju porodicu, ženu koju voliš, koja te voli i decu zbog koje ćeš živeti. Kad to Stefan bude imao može reći da je ostvaren na svim poljima. Nadam se iskreno da će mu se to desiti u skorije vreme - poručio je on za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević