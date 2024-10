Želim da nađem biološke roditelje! Potresni vapaj Ćube iz Elite: Neka mi se jave da ih pitam zašto mi NISU DALI ŽIVOT... (VIDEO)

Veliku pažnju domaće javnosti privukao je dvadesetjednogodišnji mladić iz Takova Nenad Ćubić Ćuba kada je u "Eliti" otkrio detalje svoje potresne životne priče.

Naime, on i njegov rođeni brat Stefan odrasli su bez bioloških roditelja - svoje prve dane proveo je, kako je ispričao, u hraniteljskim porodicama, gde je prošao kroz pravi pakao, a sreća mu se osmehnula kada je bračni par, koji nije imao dece, odlučio da ih usvoji. Ljuba i Zoran Ćubić usvojili su ih 2007. godine i podarili im topli porodični dom, zbog čega im je neizmerno zahvalan.

- Ponosan sam na to što sam dobio roditelje, što su me usvojili roditelji. To mi je za sada najveći uspeh u životu. Dali su mi novi život, krenuo sam od nule. Nisam pre toga imao život, bio sam u domu do svoje pete godine, brat je imao sedam - ispričao je Nenad Ćubić u "Eliti".

Godinama žarko želi da upozna svoje biološke roditelje, što je nedavno u "Eliti" javno obelodanio.

- Samo bih voleo da saznam ko su mi stari roditelji, samo da ih vidim i pitam par stvari, pošto ne znam ništa baš ništa o njima - rekao je on i poručio:

- Voleo bih, ako ih ima gde, da se jave samo da ih vidim na pet minuta, da ih pitam zašto, zašto mi nisu dali život i koji je razlog. Čuo sam od mojih roditelja da su po zatvorima, ne znam odakle su, kako su, da l' su uopšte živi, ništa ne znam - priznao je Ćuba u "Eliti".

Podsetimo, njegovu majku Ljubu, koja ga je usvojila, pre nekoliko dana posetio je novinar Jovan Ilić, a njenu potresnu ispovest pogledajte u nastavku:

Autor: Darko Tanasijević