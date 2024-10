Novi detalji: Eni prekipelo, otkrila pred svima da se Sofiji sviđa Peja (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević podigao je Boru Terzića i započeo razgovor s njim.

- Ti si rekla da je savest, kaže: "zbog klipa"...Sinoć je plakala u krevetu. Sada je najveći problem Ena - rekao je Terza.

- Nisam ja problem u vašoj vezi, nego moj partner - rekla je Ena.

- Sviđa joj se Peja - rekao je Terza.

- Meni nije bilo logično da je moj dečko grli, dobro, okej, ja sam razmišljala...Ja krenem nešto da pričam, on meni kaže: "Dobro, to je tako, nemoj da psuješ...", ja sam pričala o tome da kada on ima neki sukob ovde, da on nastavlja to tri sata nakon crnog stola - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić