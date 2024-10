'Pejin klan' zajedničkim snagama udario na Enu: Čolićeva žestoko odbrusila Jovanu, pa spustila Džordi (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mrvici, kako bi prokomentarisala sukob Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Mrvice, zašto ti likuješ - pitao je Milan.

- Ona greši za ono što je iznela, za ono da je nezreo - rekla je Mrvica.

- Nisam rekla je nezreo, nego da je Miona 10 puta zrelija od njega...Zaklinjemo se drugi put da smo do kraja zajedno, to on insistira - rekla je Ena.

- Dolazimo do rešenja da je njoj povređen ego, jer je birala mlađe muškarce koji su nju zavodili. Ja ne gledam ovde nijednu osobu kao se*sualni objekat. Ja ću da te zavedem kada budem želeo da te zavedem - rekao je Peja.

- On ne može da prihvati da je na sav ovaj blam koji je uradio, da je došao neko ko zaista vredi nešto...Meni je Jordanka prišla i rekla: "On je ženskaroš, bio je sa Keneški, muvao se sa mnom, kupali smo se zajedno", ja se nisam ni poljubila sa njim. Ja i dalje verujem da je okej dečko, samo je možda ovaj prostor, njegova nesigurnost - rekla je Ena.

- Kako ja to pokazujem nesigurnost? Ja tebi nikad nisam rekao: "Što ti pričaš sa Lukom" ili ne znam s kim - rekao je Peja.

- Te klinke mnogo više mrze mene, nego što vole tebe, to da znaš - rekla je Ena.

- Znači problem si ti...Okej, otkačila si me i to je to - rekao je Peja.

- Gledaj, ja sam majka jednog tako vaspitanog dečaka, koji je veći muškarac od pola kuće ovde. Kada oni nisu birali uvrede koje su meni upućivali, tako im ne dam da biraju kako ću ja da uzvratim. Ja ne mogu ni da izgovorim njoj (Džordi) da je ku*va i prost*tutka, jer ovo niko ne bi ni platio - rekla je Ena.

