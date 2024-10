Žestok sudar dva ega: Anđela i Gastoz se nadmeću provokacijama, on joj najavio totalni preokret! (VIDEO)

Ko li će prvi popustiti?

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima "Elite" rezultate ankete za najpožrtvovanije osobe. Prvo mesto zauzeo je Nenad Marinković Gastoz, reč za komentarisanje dobila da komentariše Anđela Đuričić.

- Ne čudim se, to je zasluženo. Za mene jeste top jedan, to je u odnosu sa mnom. Od prvog dana je tako, fokusirao se na mene i to dokazuje iz dana u dan. Zaslužuje to iz dana u dan. Čestitam mu - rekla je Anđela.

- Želim da se zahvalim dobrim ljudima. Jeste zbog Anđele, ne mogu da kažem da ne postojim zbog nje. Ovo što radim nemam viziju i plan, ide spontano. Nekad udarim glavu, nekad preskočim najveću barijeru - govorio je Gastoz.

- Da li ti je drago da ste Anđela i ti na istoj listi? - pitao je Milan Milošević.

- Drago mi je, malo me je razočarala danas. Ne znam šta je htela da postigne, pričaćemo i videćmo šta je htela da postigne. Ja se ne testiram, ja sam Ibrahimović u svom sportu i idem odmah u prvi tim. Možda sam pogrešno shvatio - rekao je Gastoz.

- Možda sam ja pogrešno shvatila tvoje namere, budemo videli - odbrusila je Anđela.

- Ona će biti na prvom mesto za dva meseca, a ja na trećem. Moraćete da ponovite - dodao je Marinković.

Ne ponavljamo ankete - poručio je Milan Milošević.

- A ni ja iste greške - rekla je ona.

