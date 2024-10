Prvo oglašavanje Filipa Cara nakon dokaza da je sa Majom u vezi: Nazvao je ludničarkom, pa pokušao da se opere od odnosa! U sve umešao i ćerku Leonu

Pokušava da se opere od odnosa sa Majom Marinković!

Maja Marinković i Filip Car obnovili su svoju strastvenu emotivnu romansu, o čemu je naš portal sinoć napisao i objavio ekskluzivne snimke i fotke njih dvoje.

Njih dvoje su , obnovili kontakt po završetku njenog učešća u "Eliti 7", taman u vreme kada je on raščistio odnos sa Aleksandrom Nikolić, sa kojom je dobio ćerku Leonu. Tajno su se viđali i sastajali u na hrvatskom primorju, a novinari i fanovi su ih raskrinkali u više navrata, međutim, oni bi svaki put demantovali da su u kontaktu, te da su ponovo u emotivnom odnosu, iako su za to objavljeni dokazi.

Filip Car se sada oglasio kako bi demantovao navode da je sa Majom Marinković u vezi jer ga je kako ona kaže iskoristila baš kad je on hteo da se skloni od nje i izvuče iz tog odnosa. On je naopomenuo da je na pravom putu i da treba da mu stigne ćerka Leona u Crikvenicu, te da ga je Maja ovim poremetila.

- Vidim i Maja me ošmekala da smo bili zajedno. Hvala joj. Ima li još neka da se javi ove godine da me ocinkari ponosno!? Ne bi da sam Neymar, manje su njega dru*ale nego mene. Baš kad treba da mi dođe ćerka, znate da zakonski ne mogu preći granicu da je vidim trenutno. A i da sam prvi za ne znam koliko godina na pravom putu i da je najveći izazov u životu tik ispreed mene! Ovoj ludničarki ne zameram jer je opsesivno bolesno zaljubljena godinama i onda kad se popletem o nju i pokušam pobeći idu ovakve stvari! Da ne zaboravim da se zahvalim curama koje me nisu ošmekale ove godine da smo bili zajedno! Hvala, divne ste - napisao je Filip Car.

Ovako izgledaju ljubavne fotke Maje Marinković i Filipa Cara.

Autor: N.P.