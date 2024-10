Imao šta da kaže! Oglasio se ujak Ene Čolić, otkrio šta misli o njenim sukobima sa Aneli, pa pomenuo Peju: On bi harem, a ona...

Od samog ulaska u Elitu 8, Ena Čolić postala je jedna od glavnih tema i komentatora u Beloj kući.

Njen odnos sa Jovanom Pejićem Pejom i sukobi sa Aneli Ahmić su svakodnevni, a tim povodom se za Pink.rs oglasio njen ujak Dejan.

Dejan je na samom početku razgovora otkrio kako gleda na odnos Peje i svoje sestričine:

- Ona je zaljubljive prirode, zaljubila se u njega vidi se, emotivna je, proradila je emocija u tom prostoru, međutim to sa njegove strane nije tako, on je rezervisan, posmatramo ga svi, kontradiktoran je u svojim izjavama, vidi se da mu se dopada Ena, ali on pravi harem oko sebe, a ona neće da bude u haramu, ona hoce da bude samo jedna, zbog toga mu daje slobodu - rekao je Dejan.

- Što se Aneli tiče, činjenica je da je Ena nju prva prozvala zbog Mateje, iako je ta priča sa njim odavno gotova. Aneli je bila izazavna tada, ali sada Ena pokušava da se izvuče jer se njihov sukob nastavlja jer Aneli to potencira. Ona je rekla za Aneli da je kanta za džoger, i ljudi je napadaju zbog toga, a mnogi komentarišu i Enu da je kanta, a ona se zbog toga ne uzrujava. Ona je probala da spusti loptu, a Aneli ne odustaje - rekao je Dejan pa se osvrnuo na priče o tome gde je i sa kim trenutno Enin sin:

- Njen sin živi sa njenom sestrom koja se preselila kod njega, u njihovoj kuci, mi zivimo u zajednici, imamo veliko dvorište i svi smo zajedno tu i svi smo sa njim. Ja sam im ujak i tom malom deda, i mi smo uvek tu, i on i baba.

Dejan se osvrnuo i na komentare da Ena često menja momke:

- Njoj momci ne dolaze kući, ona ne želi da upoznaje porodicu sa momcima ako to nije ozbiljno i to tako treba. Ona ima svoj život koji mi poštujemo i cenimo - rekao je Dejan te je prokomentarisao Eninu vezu sa bratom pevačice Anđele Ignjatović Breskvice:

- Nismo upoznali Breskvicinog brata jer opet kažem ona ne voli to, poveri se Ena ponekad svojoj baki sa kim je ali ništa ne otkriva. Moram da kažem da sumnja da je istina da su bili u vezi, mislim da je to bila samo zezanje jer mladi su oboje.

Autor: N.B.