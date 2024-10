Mnogo mi je čudno da je on prešao preko toga: Tozla za Pink.rs dao svoj sud o Anđelinoj spletki, pa otkrio da li predviđa Gastozovu vezu s njom

Otkrio da li svom drugu predviđa srećan kraj!

Turbulentan odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić svakim danom sve više okupira pažnju javnosti, a njen sinoćnji potez posebno je naišao na brojne osude. Naime, Anđela je namerno želela da Gastoz završi u izolaciji sa Enom Čolić, kako bi videla kakav je njihov odnos. Stoga, pozvali smo Gastozovog prijatelja Tozlu, kako bi dao svoj sud o tome.

Gastoz se sinoć nekim delom razočarao u Anđelu, kada je saznao da je šurovala sa Jelenom, tražeći joj da postavi Enu i njega za potrčke. Kako to komentarišeš?

- Nisam gledao to, ali preneli su mi drugari. Meni je to mnogo bezveze i mnogo mi je čudno da je on prešao preko toga, jer znajući njega, to je nešto preko čega on ne prelazi. Na njemu je da proceni kako da se dalje nosi s tim. Mislim da joj to sigurno neće zaboraviti, to će ostati kao neka bolna tačka - odgovorio je Tozla.

⁠Da li smatraš da postoji nešto između Ene i njega, kao što Anđela sumnja?

- On i ja znamo Enu baš dugo i bili su drugari uvek. Nisam siguran da ima neka osećanja prema njoj, jer bi nešto radio i napolju. Sudeći po onome što je radio napolju, mislim da nema nikakvih simpatija - rekao je on.

⁠Danas je već spustio loptu i proveo je dosta vremena sa Anđelom. Da li misliš da su odlepili jedno za drugim i da prelaze preko svega?

- Znajući Galeta, on je slobodnjak, ali tamo su speficični uslovi. Generalno, on je neko ko se zaljubljuje i voli da odlepi za partnerkom. Iako ga dobro znam, nemam ideju šta će tamo da mu se desi, jer je nepredvidljiv. Možete da očekujete neočekivano od njega - kazao je Tozla.

Da li očekuješ uskoro ulazak Anđele i njega u vezu?

- Ne znam, iskreno, bili su mi baš simpatični na početku. Međutim, sad mi je Anđela pokvarila utisak sa ovim testom. Vrlo je sveže, tako da on i dalje može da kaže z*jebi. Ne osuđujem to, jer to je kao da kupiš novi auto. Pokvario joj se stari menjač (veza) i sad ima novi menjač, koji isprobava, da vidi koliko može. Glupo je samo očekivati da će nova veza imati isti ishod - završio je on.

Autor: N.P. / Iva Stanković