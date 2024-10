On je loš čovek: Mikica Bojanić najstrašnije osudio Terzinu preljubu, pa trudnoj Milici uputio jaku poruku (VIDEO)

Dao joj vetar u leđa!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'' na Red tv-u, voditelj Jovan Ilić (Joca Novinar) ugostio je bivšeg zadrugara, Mikicu Bojanića. On je prokomentsrisao kontroverzan ljubavni trougao Borislava Terzića Terze, Milice Veličković i Sofije Janićijević.

Šta misliš o priči Milice, Terze i Sofije?

- Elita daje ljudima priliku da uđu i pokažu nešto. On je napravio nekom dete i posle uđe u rijaliti, pa pravi budalu od sebe. Ona će staviti iks i on ne postoji, mada po meni bi trebalo da ga prizna kao oca. Nemam ništa protiv njega, ali ovo nije u redu i sam je dao povoda za sve. Posle sedam dana se kao zaljubio. On je loš čovek, nije morao da to uradi na takav način. Povređuje devojku koja je trudna, zarad novca i neke popularnosti. To se sve brzo izdešavalo - rekao je Mikica.

- Sofiju ne krivim, jer ona ne treba da brine o njegovom detetu. On treba da brine o svemu tome - nastavio je on.

Kako ti Milica deluje u celoj situaciji i šta b joj poručio?

- Njoj je veoma teško, to je borba između srca i glave. Poručio bih joj da sve što oseti, treba da iznese. Treba da bude njena odluka šta god da uradi i mislim da ne bi pogrešila, ako uđe - kazao je Mikica.

Autor: Iva Stanković