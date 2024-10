Radio je to na kvarno: Ena progovorila o trudnoći, obelodanila detalje o ocu svog deteta! (VIDEO)

O ovome do sad još nije govorila!

Ena Čolić ispričala je Stefanu Kariću detalje o svom drugom stanju i ocu njenog sina.

- Nisam znala da sve ovo ovako funkcioniše, može svašta da se desi. Ja to poredim sa svojim porođajem. Rekla mi je da je užas i katastrofa i da se svaka kost u telu pomeri i kad je najgore da će biti gore. Tako sve vreme razmišljam da može gore. Meni teško padaju i tuđe svađe, a ne moje - govorila je Ena.

- Otac tvog deteta koliko ste bili zajedno? - pitao je Stefan.

- Nije napunio ni 20 godina, a dobio je dete. Mi smo u okej odnosima. Trebala sam da idem da studiram u Milano, trebala sam na kurs Italijanskog i sve sam odlagala. Ispirali su mi mozak. Kao kakav dečko, idem da studiram. Rekla sam mu da me smaraju da idem tamo da živim, on nije hteo da napusti Srbiju. Rekao je da nikad neću imati svoj brend, nije me podržavao da napredujem. Posle toga je krenuo namerno to da radi, na kvarno... Ja dobijem, pa plačem. Bili smo dve godine zajedno i poslednja tri meseca se to desi - govorila je Ena.

- Imala si 18 godina? - upitao je Karić.

- Da. Znaš u kakavoj sam depresiji bila što sam pauzirala godinu da upišem fakultet, a posle nisam imala podršku mojih - dodala je Ena.

