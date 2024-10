Učesnik Elite, Nenad Ćubić Ćuba, otkrio je u svojoj emotivnoj životnoj ispovesti borbu koju su on i njegov brat Stefan preživeli od malih nogu.

Naime, Nenada i Stefana su biološki roditelji ostavili u dom, te su iz doma prešli u hraniteljsku porodicu u kojoj im nije bilo nimalo lepo.

Njihov život se promenio dana kada su usvojeni od strane bračnog para koji nije mogao da ima dece, a jarko su želeli. Oni nisu hteli da odvajaju braću te su ih obojicu uzeli i odgajili.

U specijalnoj emisiji Elite, voditelj Darko Tanasijević je ugostio Gorana Pavlović, čoveka koji tvrdi da je Ćubin biološki otac.

- Kada sam čuo njegovu priču shvatio sam da je to, to. Gledao sam snimak njene majke koje ga je usvojila, kada su pomenuli Smederevo, shvatio sam da je to to. - govorio je Goran pa je dodao:

- Mnogo mi je bilo teško kada smo ih ostavili, a gospođi ljubi sve pohvale, želim joj da živi milion godina, ona je deo moje porodice.

Goran je potom progovorio o rođenju Nenada i Stefana kao i o ženi za koju tvrdi da je biološka majka Nenada i Stefana:

- Stefan je rođen 2001., Nenad je 2003. godište, majka im se zove Zorica Pantić iz sela Seone kod Smedereva. 2004. godine ja sam otišao za Italiju, a ona je odvela decu u Blace kod njihove babe, njen majke. Ona je posle par dana ostavila decu kod majke, a onda je baba posle nekog vremena odvela decu u centar za socijalni rad u Smederevu - krenuo je da priča Goran:

- Supruga i ja nismo bili venčani, ja sam morao da idem da radim u Italiju. Kada sam se vratio posle devet, deset meseci, ali ništa nisam mogao da uradim. Moja majka ih je obilazila u hraniteljskoj porodici, kupovala im stvari, poklone, ali mi nismo mogli da uradimo ništa jer je Zorica trebalo da potpiše da mogu da pređu kod moje majke. Nakon povratka nisam imao nikakav kontakt sa sinova iako sam pokušavao.

Goran je tokom ispovesti otkrio da je bioloska majka učesnika Elite preminula 2003. godine:

- O mrtvima sve najbolje, ne žellim da komentarišem ništa, ali to što je dala decu je meni bio kraj. Ja sam išao u hraniteljsku porodicu da tražim decu, ali nisam uspeo. Oni nisu hteli da mi daju informaciju. Ja sam tražio njih pod prezimenog Pantić, ali eto - rekao je Goran pa dodao:

- Gospođa Ljuba je rekla da ih je kristila, ali oni su već kršteni.

Autor: N.B.