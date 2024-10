Ne može da se oporavi! Ana i dalje ne veruje šta joj je Munjez priredio: Verovala sam mu, a on....

Nije joj lako!

Ana Spasojević i dalje ne dolazi sebi jer ju je Danijel Dujković Munjez prevario. Ona je pričala sa Miljanom Kulić o tome što se desilo.

- Kada su mi ljudi pričali sa strane ja sam verovala njemu - govorila je Ana.

- Morala si da me slušaš - rekla je Miljana.

- Ne mogu da ga gledam - rekla je Ana.

- To nije tvoja sramota, to je njegova sramota - dodala je Sofija.

- Daj bre ženo smiri se, šta ti je, možda se napio - rekla je Miljana.

- To nije opravdanje, to što on radi je jadno - rekla je Ana.

- Nije tebi kriva Ena - dodala je Miljana.

- Nije, ona je ku*vetina, pa je ku*vetina, ali on me je sje*ao - rekla je Ana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.