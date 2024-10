Snosiće posledice: Asmin puca od besa nakon što je Terza psovao njegovu i Anelinu ćerku Noru, uputio brutalnu poruku

Neće ga poštedeti!

Sinoć je došlo do kolapsa u Beloj kući, budući da su Aneli Ahmić i Borivoje Terzić Terza ušli u klinč, a tom prilikom pale su teške reči među njima. Terza je čak psovao i Anelinu i Asminovu ćerku Noru, a Durdžić se sada tim povodom oglasio za Pink.rs.

Naime, on nije štedeo Terzu, te je jasno stavio do znanja da ćen zbog onoga što je izgovorio o njegovom detetu snositi posledice.

- Što se tiče njihovih ratova i svađa, to me ne zanima, ali u kakvom god odnosu sam ja sa Aneli i porodicom njenom, Nora ima oca koji neće dozvoliti da Noru bilo ko psuje i razvlači, i uvek ću stati u zaštitu svog deteta! To što je psovao Noru će 100% da snosi posledice. Neka teraju njihov rijaliti kako god žele i misle da treba, ali zamolio bih ih da Noru ne mešaju u njihov rijaliti - poručio je Alibaba za Pink.rs.

Autor: M.K.