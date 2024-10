Iznenadio je sve onim što je rekao!

U današnjem izdanju emisije REDakcija voditelji Sanja Arsić i Nikola Žugić ugostili su voditelja, oca učesnika Elite Jovana Pejića Peje, Zorana Pejića Peju i astronumerologa Ružicu Kralj. Tom prilikom, Peja je istakao kako sada gleda na Enu Čolić i njen poljubac sa Munjezom, a otkrio je i da li postoji šansa da joj Jovan to oprosti.

- Meni je ona bila jako draga. Kad sam gledao, imao sam mogućnost da vraćam, video sam kako pati za Jovanom, videlo se da ga voli - rekao je Peja u REDakciji i dodao:

- Jovan ne prašta. Hoće on nekad da oprosti, on je tako odgojen da izuzetno zna da vrednuje stvari. On je jako tu striktan, on se zaljubio u jednu devojku koja radi na Pinku, on je nju video kako jede pasulj. Oduševio se. On voli običnost i normalnost. On samo ne voli da ga neko izda, to ne voli nikako - poručio je Peja i dodao:

- Ne što je moj sin, ali svaka kuća bi ga za zeta poželela. Ako se bude smuvao sa Kačavendom, onda će mene prevazići - rekao je Pejić u REDakciji.

