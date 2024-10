Nisam dobro: Nakon sukoba Aneli i Terze koji je prevršio svaku meru, oglasila se Sita šokirana njegovim uvredama na račun njihovog mrtvog oca! (FOTO)

Ne može da dođe sebi!

Aneli Ahmić i Borislav Terzić Terza sinoć su tokom žurke upali u žestok sukob, te su pljuštale brojne teške reči. Aneli je i prilikom današnjeg gostovanja u radio Amenziji otkrila da Terzi najviše zamera psovke na račun njenog mrtvog oca.

Na ovo nije ostala imuna ni njena sestra, Sita Ahmić, te se oglasila putem storija na svom Instagram profilu.

- Ovo jedva mogu i da napišem i jedva sam skupila snage, psovan mi je mrtvi otac. To se ne prašta i ne zaboravlja, od danas pa do bilo kada. To je jedna posebna tačka koju ćemo da rešimo. Odakle je došla, ponosno je došla, a ponosno će se i vratiti. Hvala vam ljudi na ovako velikoj podršci, ne zamerite, ako ćete iskreno, nisam dobro i ne stižem da vam se javim- napisala je Sita.

Autor: Iva Stanković