Istopio se pred svima: Gastoz progovorio o emocijama i Anđelinom ponašanju, Anđela se otkrila da li želi da se skloni od njega (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditelj Milan Milošević prvo pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" pročitao je Nenadu Marinkoviću Gastozu, te je on progovorio o odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Bilo šta bilo, ja nju nikada nisam pitao kako je to izgledalo, ne verujem da sam ikoga pitao...Ne želim ni da pitam ni da znam, znam samo da je povređena, nema potrebe da gubi volju za ljubavlju, pa čak i ja da joj ne budem dečko, ne može ceo život tako, treba da ide dalje i da zgazi, da nastavi da bude lepa i da živi tu njenu mladost. Kada smo pričali nešto, ona je rekla da je ona svesna svojih nekih bubica i sve to i rekla je da joj je žao - rekao je Gastoz.

- Sećam se toga, razgovarali smo zrelo, zatekao me je sa par nekih rečenica, ja se sećam svega što je on meni predlagao. Mislim ne znam, ja za njega ne mogu da kažem ništa sem onog najboljeg. Ja se potrudim da nađem nešto ružno, pa se iznerviram kad ne mogu da nađem. On toliko bira reči kada priča sa mnom - rekla je Anđela.

Sledeće pitanje bilo je za Anđelu.

- Anđela, što ne prekineš svaki kontakt sa Gastozom, tebe niko ne može da natera da budeš s nekim - glasilo je pitanje.

- Zašto bih prekinula? Iznervirao me je, pa mi je rekao u jednom momentu na žurki: "Šta me udaraš? Prebacila si"...Bukvalno posle dva minuta, ja dolazim iza, vraćam se, nema, sve je bilo popijeno. Ja sam u suštini bila ljuta jer sam tako isplanirala, pa je to neko popio, jer sam ja htela da to nas dvoje popijemo - rekla je Anđela.

- Počela si da me uhodiš, je l' realno - smejao se Gastoz.

- Dobar sam sa oboma, znam da iskritikujem i jedno i drugo. Normalno da joj prija i znače te rečenice, vidim da je totalno drugačija od samog početka i ide ka tome da čujemo da će ovekovečiti, tj. da će reći da su u vezi - rekao je Karić.

Autor: Nikola Žugić