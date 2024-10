Ima nade za njih dvoje? Rajačić progovorio o pomirenju s Jelenom i njihovom odnosu, Ivan ponovo dobio pedalu? (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Ivanu Marinkoviću.

- Ivane, da si pratio u ponedeljak i razgovor Jelene i Uroša, video bi da je jedini razlog što nisu zajedno zbog manjka poverenja, a molio si da budeš omiljeni. E Ivane, šmekeru bedni - glasilo je pitanje.

- Nisam molio da budem omiljeni. Razočarala me jeste, nisam ljut, shvatam zašto je to uradila. Što se tiče podele budžeta, nisam mogao da čujem, ne ja, niko nije mogao da čuje, što je potupno normalno posle desete podele budžeta. Nisam joj to rekao, ali ono što jesam rekao jeste da je trajalo 10 do 15 minuta. Nisam gledao i nisam čuo i s obzirom da je trajalo toliko, čuo sam njega da je rekao: "Kako sam skidao naočare", kao hvali se...Ja nisam to čuo i nije mi to pričala, često kada joj tako nešto pomenem, ona mi kaže da to više nije moja stvar. Njoj smeta kada pomenem vezano za bilo koga ovde, kaže: "Mani me se tih priča", trudim se da što manje to potenciram, mislim da je bezvezno da pitam ili da pričam po pitanju toga - rekao je Ivan.

- Ništa, pričao sam s njom koliko toliko otvoreno. Nemam neku priliku s njom da razgovaram ovde, niti imam nameru da prilazim kada je ovakva situacija između nje i Ivana, ali mislim da ona i ja treba da obavimo razgovor. Ona ima taj strah i nepoverenje u mene. Ona pokušava iz nemoći da nipodaštava ono što se desilo među nama. Meni se jako ne sviđa kod nje što baš u tim nekim bezopasnim situacijama pokušava nešto da izbegne. Nije ni ona meni mrska, što bih ja njoj bio mrzak? Smatram da treba da dođe sve prirodno - rekao je Rajačić.

- Ma ne intresuje me, ništa od ovoga što se priča nema veze sa istinom, ne intresuje me. Sve je iskonstruisano, ne intresuje me - rekla je Jelena.

- Da, mislim da se bori sama sa sobom, zato i kažem ako joj bude potrebno, može da mi priđe - rekao je Uroš.

