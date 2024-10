Turbulentan odnos Anđele i Gastoza: Situacija se menja iz minuta u minut, iz ljubavi ponovo završili u svađi! (VIDEO)

Ne mogu da sastave dan bez svađe!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić imaju jako turbulentan odnos, iako još uvek zvanično nisu ušli u vezu. Njih dvoje su na početku sinoćne emisije "Pitanja gledalaca" bili jako iskreni kad su govorili o svom odnosu, a pogotovo ona kad je priznala koliko joj znači Nenad, ali da zbog prethodne veze nema slobodu da mu se prepusti do kraja.

- Razgovarali smo zrelo, zatekao me je sa par nekih rečenica, ja se sećam svega što je on meni predlagao. Mislim ne znam, ja za njega ne mogu da kažem ništa sem onog najboljeg. Ja se potrudim da nađem nešto ružno, pa se iznerviram kad ne mogu da nađem. On toliko bira reči kada priča sa mnom - rekla je Anđela.

- Bilo šta bilo, ja nju nikada nisam pitao kako je to izgledalo, ne verujem da sam ikoga pitao... Ne želim ni da pitam ni da znam, znam samo da je povređena, nema potrebe da gubi volju za ljubavlju, pa čak i ja da joj ne budem dečko, ne može ceo život tako, treba da ide dalje i da zgazi, da nastavi da bude lepa i da živi tu njenu mladost. Kada smo pričali nešto, ona je rekla da je ona svesna svojih nekih bubica i sve to i rekla je da joj je žao - rekao je Gastoz.

Anđela je tokom noći uporedila i Gastoza sa bivšim momkom, Zvezdanom Slavnićem i otkrila da li oni imaju bilo koju sličnost.

- Ne očekujem niti bih mogla da uporedim i da vidim sličnost, to je samo nešto što je ostalo iz prethodnog odnosa i ja sam se samo zbog toga prepala. Baš smo dugo razgovarali pre neku noć i on mi je rekao da će mi pomoći da prebrodim svoje strahove, imam samo najbolje reči o njemu i uvek izvlači sve najbolje iz mene. Ni jedna veza nije ni slična kao ova, vreme će učiniti svoje, mi smo samo drugari. Oni ne mogu da se porede uopšte, Gastoz je drugačiji od svakog momka sa kojim sam bila, jako je specifičan i ne libi se da udeli lep komentar -rekla je Anđela.

Jedno od pitanja koje su se ticala Anđele i Gastoza bilo je za Enu Čolić, pošto Đuričićeva otvoreno ljubomoriše na njihov odnos.

- Kada ti je Gastoz rekao da je najbolje da prestanete da komunicirate, jako si negodovala. Šta je čudno što hoće da ispoštuje devojku koja mu se dopada - glasilo je pitanje.

- Nisam negodovala. Ja bih potpuno razumela da se distanciramo i da svedemo komunikaciju na minumim, jer ja njemu želim sve najbolje, ja mislim da je to upravo Anđela. Ovo su sve lešinari, svi su lešinari na svoj način - rekla je Ena.

- Mislim da sam ja to naslutila negde... To je bilo kada su bili u Odabranima, očigledno je da je njihov odnos bio bliži, pa je samim tim on nju branio za stolom kada sam ja to zamerala. Da li je on promenio svoje reakcije? Pokušava on sebe da promeni uz mene, ja sam sebe i ranije iskorigovala. Da, normalno da pomeram - rekla je Anđela.

Gastoz i Anđela su se za vreme jednog od bloka reklama osamili u vešeraju, gde joj je on zamerio što mu ne daje više pažnje i bliskosti.

Gastoz je u nastavku emisije seo pored Anđele i od nje tražio da dobije poljubac u usta, ali ona na to nije pristala, iako se pre nekoliko noći sa njim ljubila u krevetu.

Kad se završila emisija Anđela je pozvala Gastoza da je poseti u njenom krevetu, međutim, uspeli su da se posvađaju, pa je on vrlo brzo ljutito otišao u svoj i prekinuo druženje koje su započeli.

Kako je to izgledalo pogledajte klikom OVDE.

Anđela je nakon toga shvatila da je preterala, pa je pokušala da smekša situaciju tako što mu se izvinila, dala mu čokoladicu i pozvala ga da dođe, ali je on odlučio da drži do sebe i ne pojavi se u njenom krevetu, a taj video možete pogledati klikom OVDE.

Autor: A. Nikolić