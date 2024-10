Kome smeta jaka Ena Čolić? Ratovala tokom cele noći, uništila jednu vezu, a onda doživela brutalno poniženje!

Njeni sukobi obeležili su sinoću emisiju, a zbog Peje umalo nije završila u suzama!

Učesnica "Elite" Ena Čolić u utorak je nakon žurke napravila opštu pometnju u Beloj kući, kad se poljubila sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, koji je u vezi sa Anom Spasojević.

Ona je zbog toga bila na žestokom udaru cimera, pa je tokom cele emisije "Pitanja gledalaca" ratovala sa cimerima.

- Pitanje za bogougodnu Enu, ko je sada kanta za džoger - glasilo je pitanje.

- U mene niko nije umakao, ništa nisam uradila specijalno. Komentarisali su kada je bila anketa da sam ja lažni moralista, nikada nikom nisam moralisala, niti sam sebe proglasila finom, ali su zato ovi ljudi dali za pravo da pričaju da sam ja kur*olomka, ku*vetina...E ovako, ja sam rekla to za Aneli da je kanta za džoger, svi su me osudili. Ja slušam sada ovde, svi ćute na to što joj neko je*e dete od tri godine, sram vas bilo! - rekla je Ena.

- Očekivala sam iskreno, baš pitanje, s obzirom kako sam ja komentarisala u radiju. Ne znam ko kaže da se Terza ne osuđuje, ko kaže da sam ga potapšala po ramenu? Drugo, ovaj komentar je suvišan, jer je pitanje jasno postavljeno. Toliko si mi bila odvratna, sada si mi još odvratnija. I sada je ustala da trabunja, se*e mi se. Ovi ljudi su ljudi sa kojima živiš... Komentarisala sam te na osnovu pretpostavki, sada na osnovu činjeničnog stanja - govorila je Kačavenda.

- Ovde je jedan bal moralnih gromada, nek se poljubi i ova princeza ovde - rekla je Ena.

Ena i Milena Kačavenda nisu imale mira ni tokom reklama, pa su u dnevnoj sobi Bele kuće nastavile sukob.

Ena je od svog ulaska isticala da joj je simpatija Jovan Pejić Peja, ali je njihov odnos narušio njen poljubac sa Munjezom, zbog čega je on ni najmanje sinoć nije štedeo.

- Popila je, a čim je popila zamantalo se, pa na ruci nije mogla da vidi "Budi dobra" - odbrusio je Peja.

- Pričali smo nasamo. To što sam ja rekao za stolom, možda je bilo samo za tetovažu i može da se smatra poniženjem, a ostalo sam joj sve govorio. Ja sam je savetovao kako mislim da treba i da smatram da nije u redu sve što je izgovoreno iz njenih usta. To što između nas ima varnica ne znači da će biti nešto - govorio je Peja.

- Ne da ne znači, nego neće - dodala je Ena.

- Vidiš kako si bezobrazna - poručio je Jovan.

Mnogi smatraju da priča između Peje i Ene nije završena, a da li će pronaću zajednički jezik, ostaje da vidimo u danima koji su pred nama.

Autor: A. Nikolić