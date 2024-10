Pisao mi je biološki otac! Prvo oglašavanje Ćubinog brata nakon ispovesti o kojoj bruji region i DNK analize: Mami je jako teško...

Domaća javnost ne prestaje da bruji o životnoj priči učesnika "Elite" Nenada Ćubića Ćube, koji je ogolio dušu pred milionima gledalaca, priznao da je usvojen kao mali, da o biološkim roditeljima koji su ga ostavili ne zna baš ništa, te da bi voleo da mu se jave, da ih upozna i pita ih kako su mogli da mu oduzmu život.

Pink je uspeo da dođe do Gorana Pavlovića, čoveka koji tvrdi da je biološki otac Ćube i njegovog rođenog, starijeg brata Stefana. Njegova ispovest za Pink pokrenula je lavinu reakcija u javnosti, a mnogi su saglasni u jednom - da je dvadesetjednogodišnji Ćuba iz Takova "preslikani" Goran. Iako na prvi pogled veoma liče, preciznom DNK analizom biće utvrđeno da li je Goran zaista Ćubin otac. Najpre je uzorak za DNK analizu uzet Pavloviću, a noćas, uoči početka emisije "Pitanja gledalaca" i Ćubiću, a rezultati bi trebalo da budu poznati za nekoliko dana.

Sve ovo pomno su pratili Stefan, Ćubin rođeni brat, i njihova majka Ljuba, koja ih je usvojila kada su bili mali.

- Video sam to... Ja imam samo mog brata i majku. Nisam oduševljen pričom oca, a i ne interesuje me, mislim da je manipulator - rekao je Stefan za Pink.rs, koji ne podržava bratovljevu želju da sazna ko su mu biološki roditelji.

- Majki je teško i ne podržavam brata što to radi. On je sad tamo pogubljen i ne zna ni on šta priča i šta radi, a biološki otac je pokušao da stupi sa mnom u kontakt, ali ja to ne želim, niti bih to ikad uradio zato što imam svoje roditelje koji su mi život dali i njima sam zahvalan do kraja života, a njega ne bih ni pogledao - istakao je Stefan Ćubić za Pink.rs.

Podsetimo, Ćuba je noćas otkrio da strahuje od reakcije svog brata i majke Ljube.

- Teško mi je... Ne znam kako će oni da reaguju. Majko, nikada te neću ostaviti, uvek ću biti uz tebe, sve ovo radim zbog sebe, ali nikada nju neću ostaviti. Da me ovaj čovek zove da se vratim, nikada se neću vratiti - rekao je Ćubić.

Ekskluzivnu ispovest čoveka koji tvrdi da je Ćubin biološki otac pogledajte u nastavku:

Autor: Darko Tanasijević