Ana Spasojević u drugom stanju? Priznala da bi Munji rodila dete na keca! (VIDEO)

Šok priznanje!

Ana Spasojević priznala je Borislavu Terziću Terzi da je sa Danijelom Dujkovićem Munjezom pričala o porodici i da bi mu rodila dete, da je ostala u druom stanju sa njim.

- Nemam problem da kažem da mi je stalo i da mi je teško što nismo zajedno. Pitao me je da li sam svesna da ću spavati pored njega, rekla sam da ću da odvojimo krevete. Pitao me je nakon toga da pređemo u bračni, on je debil, mi smo raskinuli - govorila je Ana.

- On samo hoće da uzme taj krevet. Je l' se vi punite? Nije to džaba - rekao je Terza.

- Rekao je da mu ne bi bilo problem da mi napravi dete, gleda me kao ozbiljnu devojku, vidi me kao majku i rekao da sam za porodicu - objašnjavala je Spasojevićeva.

- Milica i ja smo hteli da krijemo, ali nas je uhvatio klip, pa su samo došli sa testom - prisetio se Borislav.

- Pitao me je da li bih smela to odmah jer me vidi kao majku... Rano je za to, pogotovo posle ovakvih stvari. Da se nastavilo kako je trebalo, posle nekog perioda da - govorila je Ana.

- Da li bi rodila? - pitao je Terza.

- Rodila bih - priznala je ona.

- Šta misliš koliko si trudna? - pitao je Terza.

- Nisam trudna - smejala se Ana.

Autor: A. Nikolić