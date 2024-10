Ogorčena sam! Progovorila Munjezova majka: Iskreno o ljubavnoj drami sa Anom i Enom, a evo šta kaže o svađama s Aneli Ahmić

Goca Dujković, majka učesnika "Elite" Danijela Dujkovića Munjeza, u razgovoru za naš portal prokomentarisala je sva aktuelna zbivanja u rijalitiju koja se tiču njenog naslednika.

Na pitanje kako joj se dopada ovogodišnje Munjezovo učešće, njegova majka iskreno kaže:

- Njemu je prošle godine bilo prvo učešće. Nikada to ranije nije gledao, nije bio upućen, verovatno je mislio da tako treba da se ponaša. Prvo što želim da istaknem jeste da ne podržavam nikakav vid nasilja, nikakav. Mi to u kući nemamo, da imamo, ne bismo bili 34 godine u braku. Ni za kakav vid nasilja moja deca ne znaju, ni za alkoholisanje. Mi smo preplakali tu sezonu, nismo bili za njegov ulazak, sada nam je rekao da se to više neće dešavati, iako ima puno provokatora. Znamo da ga je Uroš najviše provocirao, provokator je teški. Danijelu ga je prvo bilo žao, videla sam na početku da ga je sažaljevao, ali posle je dolazilo do svega i svačega, malo se čuje ono što mu Uroš priča... - priča gospođa Dujković.

Zanimalo nas je i kakvo ima mišljenje o potencijalnoj snaji Ani Spasojević, ali i njenom i Munjezovom raskidu zbog njegove afere s Enom Čolić.

- Od ranije je ne znam, nisam gledala ranije ta dešavanja. Ana je devojka na svom mestu, izgleda mi kao kulturna i pristojna devojka. Njenu prošlost i njen život uopšte ne poznajem, govorim o onome što vidim. Ona mi se, kao devojka, zaista dopala. Vidim da hoće da skuva, da opere, porazgovara normalno, nema nasilja nikakvog. I kada se posvađaju, to je neka normala, razgovorom se sve to rešava, to mi se dopada.

Za Enu ne misli da je iskrena i predviđa Munjezovo i Anino pomirenje.

- Što se Ene tiče... Meni to sve liči na neko igranje, kao da radi nešto namerno, da se igra, tako to izgleda sa moje tačke gledišta. Kao neka sprdnja, zaj*bancija. Mislim da će se Danijel i Ana pomiriti, shvatio je i on da je Ana normalna. Možda ga Ana ne radi jer je previše mirna, izgleda da mu te malo ekskluzivnije odgovaraju više. Ipak, mislim da je to igra, da će se on Ani vratiti.

Munjez danima vodi žestoki rat s Aneli Ahmić, čime je njegova majka zgrožena.

- Ogorčena sam! Ja to ne podržavam. On i Aneli su bili jako dobri... Zna i Aneli da provocira, naravno, svako mora da se brani, ako to ne znaš, nemoj ni da ulaziš jer ćeš biti urnisan sa svih strana, i to razumem. Oni mogu da se posvađaju, sporečkaju, ali to pominanje dece, fuj... I ja sam majka, baka, ni u kom smislu to ne podržavam! Navikli su tamo jedni drugima da psuju majke, da se vređaju, to sam rekla i mom Danijelu. Nisam primetila da te devojke on vređa, da koristi takve uvrede, ali... Terza šta joj je rekao, to može dovesti samo do velikog problema. Ne treba dirati decu, ne treba majke dirati, žensko trebaš voleti, žene su za to. Nisam sve ispratila, ko zna šta mu je govorila, pa se on nakačio:"Da vidiš sad kako je malo kad ja hodam"... Nadam se da neće više dolaziti do tih problema jer on zaista napolju nije taj. Ovde živim 34 godina u Beočinu, nema niko ružnu reč da kaže. Šta se tamo s njim desi, pogotovo u utorak, ne znam, nemoj piti ako znaš da ćeš biti lud, da ne bi povredio nekog. Sve su to nečija braća, sestre, deca, majke... Ne treba nikom to da se vređa, sve se može na drugačiji način - kaže gospođa Dujković.

Na kraju, prokomentarisala je i Munjezovo prijateljstvo sa Borislavom Terzićem Terzom, kao i njegovo javno neverstvo prema trudnoj (bivšoj) verenici Milici Veličković.

- Kad god bi se Danijel umešao prošle godine i bio na Terzinoj strani, oni su ga povezivali u pogrešnom pravcu i smeru. Ako se mešaš, onda ne valja, šta se mešaš. Rekla sam mu da se ne meša, da može da ga posavetuje drugarski, ali da se ne meša, ispadne treća strana uvek najgora, uvek nadrlja. Danijel hoće drugarstvo i daje sve od sebe, ali nisu tamo svi isti. Nemaš u rijalitiju pravog druga, u rijalitiju se deca ne prave. Ne možeš u rijalitiju da praviš decu, evo, Terzin slučaj, kako se završava?! To je strašno, postavim svoje dete u tu situaciju. Uđe u rijaliti, pa posle tri dana nađe devojku, šta nam to govori o tom muškarcu?! Šta da mislim o tome, samo mi suze krenu na oči. Neka je dete živo i zdravo, daće Bog da sve bude kako treba, da doživi njena mama da postane baka, da vidi kakva je to ljubav ogromna. Ne kažem da će tom detetu faliti nešto, ali će uvek faliti taj otac. Mnogo mi roditelji svašta pretrpimo da bi toj deci bilo bolje, ja se s mužem nikad nisam posvađala pred decom, jer oni kako vole mamu, tako i tatu. Mogu samo da zamislim kako je Terzinoj majci, ali i samoj Milici - rekla je Goca za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević