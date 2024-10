Anđela ili Ena?! Tozla u REDakciji raskrinkao Gastoza: Ova devojka je STVARNO njegov tip, a evo kako njegovo okruženje gleda na aferu s Đuričićevom

Voditeljke "REDakcije" na RED TV Milica Krasić i Sanja Arsić uključili su danas u emisiju putem video-poziva Tozlu, najboljeg prijatelja Nenada Marinkovića Gastoza, koji je bez dlake na jeziku govorio o njegovom učešću u "Eliti".

Jedna od udarnih tema jeste Gastozovo muvanje s Anđelom Đuričić, o čemu mu prijatelji sve dojavljuju.

- Čuo sam da se nešto desilo, ali nisam ispratio, jer sam bio na putu. Ne stižem mnogo da gledam, već imamo zajedničkog druga koji to redovnije prati, ima normalniji posao od mog, pa može da stigne. Sve što je bitno mi javi, pošalje mi isečke. Najveće sam preko toga upućen u celu priču. Poslednju informaciju koju imam je ta da ga je stavila na test, pa da je popizdeo zbog toga, što mi je bilo totalno očekivano, jer znam njega i kako reaguje na te stvari, ali posle toga su se pomirili, što mi ne liči na njega. To je poslednja informacija koju imam, da su bili kao okej, posle tog njenog testa sa Enom - priča Tozla i dodaje:

- Video sam pre neki dan kad su jeli picu, on joj je rekao:"Živeli za moju buduću devojku", a ona je rekla:"Ajde, za mog prijatelja". Ne znam da li su ljudi skapirali, ali Gale je lik kojeg, kada stavljaš u friend zone, on se još više prima. Što ga više devojke guraju od sebe, mada je to retkost, jer ih on smuva za devet minuta, tada se primi puta deset! Ako hoćeš Galeta da zadobiješ, bukvalno ga guraj od sebe.

Na pitanje da li će mu potencijalno smetati Anđelino ponašanje u ljubavnim vezama, Tozla kaže:

- Ne znam koliko je on ispratio njen život u prošlim rijalitijima, ali znajući Galeta, moje mišljenje je da je on takav lik. Koliko god ona bežala od njega, stavljala u ćošak, to je samo još veće davanje ulja na njegovu vatru. Mislim da se neće desiti trenutak da on digne ruke, jer taj ruke ne diže. Pre će dići ruke kada nešto napravi sa njom. Kada bude ušao u uslovno rečeno emotivni odnos sa njom, e tada kreću kod njega problemi. Tada može da se desi da posle pet dana bude:"Ej, ovo nije za mene".

Voditeljke je zanimalo i kako Gastozovi prijatelji i rođaci reaguju na Anđelu.

- Čuo sam se skoro sa njegovim bratom, svima je reakcija:"Pusti ga, on najbolje zna šta radi", a i ja sam tako mislim. On najbolje zna sve. Nemam informaciju da njegov otac ne podržava njegovu vezu sa Anđelom.

Na pitanje da li je Gastozov tip više Anđela ili Ena, Tozla kaže:

- Mislim da je Anđela više njegov tip. Ovaj moj odgovor pokriven je time da se mi sa Enom družimo, mi smo hiljadu puta bili s njom na ručkovima, viđali smo se i po Austriji. Nikada nisam video da on baca oko na Enu. Nisam rekao da je blizak sa njom, nego smo se viđali s njom dosta puta, živimo i relativno blizu u Beogradu. Nije da nije bilo prilika gde je mogao da kaže:"Čekaj, sviđa mi se ova devojka, hoću da uradim nešto povodom toga". Vrlo moguće da je zbog toga brani, takav je lik, ljude koje i površno poznaje, hoće da im pomogne - rekao je on u "REDakciji".

Autor: Darko Tanasijević