Sad je stvarno kraj: Sofija i Terza okončali svoju vezu, ona tvrdi da je njegova depresija razlog raskida (VIDEO)

Sve više problema!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditeljka je pročitala naredno pitanje za . Borislava Terzića Terzu.

- Terza da li kapiraš kakvo je blago Sofija, ta njena mirnoća kad si pijan kao letva, ta njena mirnoća i ton, a ti bi da je ostaviš i bežiš - glasilo je pitanje.

- Ovde se iz dana u dan stvari menjaju, kao što se i danas stvari menjaju. Tad sam malo popio, nije mi lako iskreno. Naravno da bi bilo loše po mene da sam otišao, danas se promenila situacija i videćemo šta će da bude. Smirena je i normalna devojka - rekao je Terza.

- Postoji nešto sa moje strane što je jako i prepoznam kad kako da reagujem. Nije ni svestan da sam ja blago - rekla je Sofija.

- Nema ništa od ove veze, ona ga je samo fizički privukla. Nažalost došlo je na moje, rekao sam mu da će tek doći na moje - rekao je Ša

- Najbolje je da se mi sklonimo jedno od drugog, ja sam ispao konj i budala. Ona kaže da sam ja negativan i da unosim neku negativu. Sad je razmislila, pa će da kaže šta njoj odgovara. Kakva crna pauza? - upitao je Terza.

- On mene ništa nije razumeo i nije mi dao da završim rečenicu, Ja sam prošle nedelje pričala sa njim šta mi smeta, on je i ovaj utorak imao haos. Ja sam htela pauzom da on malo iskulira, previše mi je depresivan - rekla je Sofija.

- Evo peti put ti kažem da raskidamo - rekao je Terza.

- Pa ovo ti je poslednji put - rekla je Sofija.

- Ćao, završili smo. Ja sam ispao najveći majmun. Nije iskrena - rekao je Terza.

- Mnogo je odsutan, ali mislim da je gleda kao malo vode na dlanu - rekao je Dača.

Autor: N.P.