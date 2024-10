KAD SAM VIDELA DA NEMA VINA, TO JE BILO TO: Anđela ponovo o vinu, izgleda da to vrlo utiče na njen ljubavni odnos (VIDEO)

Nije joj lako.

U emisiji ''Pitanja gledalaca'' Anđela Đuričić otkrila je detalje razgovora sa Gastozom koji se odvio u radionici, pa je spomenula i vino.

-Šta ste vas dvoje razgovarali u radionici - upitala je voditeljka.

- Ja stvarno ne znam, evo da ti kažem. Problem je što stvarno ne sećam - rekla je Anđela.

-Anđela, ne moguće da se ne sećaš ničega - rekla je voditeljka.

- Iskreno ti kažem ne znam. Samo se sećam momenta da sam ja bila ljuta, zato što sam mu zamerila, on inače to radi, drži me toliko čvrsto da ne mogu glavu da pomerim. Stisnuo me je u nameri da igramo zajedno, ja sam prethodno bila ljuta zbog neke situacije sa Miljanom, onda kad sam videla da nema vina to je bilo to. To je bila poenta zbog koje sam bila ljuta, to je suština - rekla je Anđela.

- Teodora, posle svih uvreda upućenih tebi i Nenadu, ti i dalje komuniciraš sa Terzom, pa i pored krađe cigareta. Da li te Terza zbog nečega drži u šaci - upitala je voditeljka.

- Nisam znala da mi kradeš cigarete. Što se tiče uvreda upućenih Nenadu, naravno da ne mogu da se družim sa njim apsolutno nema ništa što krijem i čime on mene drži u šaci - rekla je Teodora.

- Jel vam fale cigare. To je glupost. Ne držim Teodorou u šaci, ne znam ništa specijalno o njoj - rekao je Terza.

Autor: Pink.rs