Dala baba dinar da uđe, dva da izađe: Terza optužio Sofiju da se ograđuje od njega, ona šokirala izjavom: Ne smejem se pored tebe! (VIDEO)

Bukti rat!

Na narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'' puštena je svađa Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević. Nakon završetka, voditeljka Ivana Šopić dala je reč akterima ove rasprave.

- Nisam nikakva pretnja Sofiji. Volim da se družim s Munjom i Terzom, ali ukoko joj to smeta, u redu. Ne ugrožavam njihov odnos, ne znam zbog čega ona to misli - rekla je Ena.

- Ova moja reakcija je bila dan nakon Terzine izolacije. Želela sam s njim da se razgovaram, ali se on drao. Ja više s njim nisam u vezi i ne zanima me da uopšte komentarišem njega. Na puštenom klipu je rekao da me ostavlja, a posle je došao da me ljubi - kazala je Sofija.

- Dača mi je rekao da si plakala, došla sam da te utešim. Ti si ta koja govori da smo na pauzi. Govoriš mi da sam depresivan, a zapravo se ograđuje od mene - istakao je Terza.

- Kao što sam i rekla, kad ja želim da smirim situaciju, on je taj koji dodatno mrači. Zbog njega po ceo dan nemam osmeh na licu. Peva neke srceparajuće pesme, ne znam šta da mislim - istakla je Sofija.

- Je l' ti deluje da se Sofija ohladila? - upitala je voditeljka.

- Vidim da je hladnija. Nema nameru da me poljubi, zagrli. Mislim i da je sve ovo njoj problem s Milicom i sa mnom. Sofija, pokušavaš da se opereš - kazao je Terza.

