Slika i prilika današnje omladine: Naša striptizera se osvrnula na učešće Ene Čolić u Eliti, evo šta je imala da kaže (VIDEO)

Nije štedela reči.

Poznata srpska striptizeta Branka Blek Rouz bila je gošća emisije na RED TV-u ''Pitam za druga'', komentarisala je goruće teme u Beloj kući. Prvobitno se dotakla Ene Čolić, te donela svoj sud o njenom učešću.

- Ena Čolić, jedna od novih učesnica. Dosta se istakla. Kako se vama dopada - upitala je voditeljka.

- Mlada lepa devojka, osveženje jedno. Propratila sam da se Anđela strašno naljutila na Gastoza što je on nju zaštitio, prodrmala je ona sve devojke u kući. Zašto ulaze većina mladih tu, da se rode neke nove ljubavi, veze, sve je to neko flertovanje, probaju, pokušavaju. Za sada je meni sve to opipavanje terena - rekla je Branka Blek Rouz.

- Ena kaže da joj se dopada Peja i da se oseća kao tinejdžerka. Da li mislite da je ona zaljubljena u njega jer videli smo poljubac sa Munjezom, Terza joj je sipao pivo u usta... - rekla je voditeljka.

-Pa šta ako je on mlađi od nje sedam godina. Imala sam i ja mlađe partnere. Ona tu dobro balansira, flertuje- rekla je Branka.

- Kako planira da bude sa Pejom ako flertuje sa svima - upitala je voditeljka

- Možda joj se mali Peja sviđa, ali nije sigurna kako će to da se razvija, pa hajde da malo proba sa ovim, onim -rekla je Branka.

-Po komentarima, tu se Peja više pita šta će da se dogodi. Rekao je da ima stvari koje mu smetaju, rekla je Mateji da je čuva kad popije da nema intimne odnose sa njim - rekla je voditeljka.

- Evo kakvo je novo vreme. Nikad nije bilo da žene muvaju muškarce. Devojke ne shvataju da muškarac treba njih da osvaja, popiju pa gube pamet, nažalost to je naša svakodnevnica. Slika i prilika današnje omladine - rekla je Branka Blek Rouz.

