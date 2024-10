Oči mu sijaju: Anđela uverena da se Gastozu sviđa Ena, on tvrdi da je ona nesigurna u sebe! (VIDEO)

Ljubomorna?

U novom izdanju emisije ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala spremni su da učesnike sateraju u ćošak svojim škakljivim pitanjima. Nenad Marinković Gastoz odgovarao je na Darkova pitanja.

- Anđela je mnogo toplija, kad imam intimu. To je taj sindrom rijalitija - rekao je Gastoz.

- Da li smatraš da je Anđela nesigurna - pitao je Darko.

- Da, beži od nečeg lepog, kao neko lane - odogorio je Gastoz.

- Rekao mi je jednu bitnu rečenicu. Rekao je braniću te, kad mi budeš devojka. Znači, Anđela je njemu devojka - zaključila je Anđela.

- Anđela, šta to vidiš kod njega, kad je u pitanju Ena - pitao je Tanasijević.

- Oči mu se smeju, promeni boju u licu i ne može da sakrije to nešto što ima prema njoj. Ja to vidim otkad sam to zamerila i nemam problem s tim, ali neke stvari nije trebalo da usmeri ka meni - rekla je Đuričićeva.

- Nesigurna si, bacićeš sve niz reku, jer te boli Ena. Uhvati svog muškarca, dokaži mu da si jedina - dodao je Gastoz.

- Ti nisi moj muškarac, niti ćeš biti s takvim ponašanjem - odbrusila je Anđela.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković