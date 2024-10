On će tek imati prebačaje: Aneli predviđa da tek dolazi haos za Terzu, Kačavenda smatra da Sofija ima pravo da mu kritikuje ponašanje! (VIDEO)

Dale svoj sud o njihovom odnosu!

U novom izdanju emisije ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala spremni su da učesnike sateraju u ćošak svojim škakljivim pitanjima. Milena Kačavenda dobila je reč nakon Aneli Ahmić.

- Imala sam sličnu situaciju, kad sam bila u vezi, vukla me ta neka savest. On će itekako misiti na Milicu, a Sofija je morala da zna u kakav odnos ulazi. On ima težinu, jer Milica je trudna. On će tek imati prebačaje, biće tu svega - rekla je Aneli.

- Kako gledaš na to što je Asmin izgoreo na uvrede za Noru - pitao je Darko.

- Terza svima preti, to me jako nervira. Asmin ne vodi računa o svom detetu, tako da ne ide sad ni njega da branim. Pričao je da nije njegovo dete, otkud to da sad odjednom brani Noru - kazala je Aneli.

- Šta ti misliš - pitao je Tanasijević.

- Sa Sofijom ne provodim vreme, menjam mišljenje u hodu. Zvučalo mi je bezveze, jer znamo šta je sve Terza stavio na kocku. On za gomilu stvari nije u pravu, ona ima pravo da zahteva neke stvari. Prvi put pokazuje i neku ljubomoru. Nema veze i to pijanstvo, Terza je varao Milicu i trezan. Ona definitivno ima emocije prema njemu, a Miličin potencijalni ulazak je problem za njega. Ona je taktična, sve mi se više sviđa - rekla je Kačavenda.

Autor: Iva Stanković