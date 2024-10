Hitan demant: Gastoz tvrdi da se nije zahvalio Miljani što je branila Enu, Anđela bez reakcije (VIDEO)

Ipak je demantovao!

U toku je 'Anketa', učesnici glasaju za najdrskiju osobu. Reč je dobio Lepi Mića koji je učesnicima obrazložio šta znači reč drskost.

- Drskost je kad se je*ete u sred bela dana, a ne tuširate se. Pomešali ste drskost i bezobrazluk, to je trajna kategorija ljudi koji ujedaju. Drskost je reč koja ima pokriće u pozitivnom smislu, ali mi smo ovde svi ravnopravni. Broj jedan je za mene Uroš Rajačić, broj dva je Mrvica i broj tri je svako ko na bilo koji način pokušava da gata, umislio je da je velika gatara, to je broj Đole - rekao je Mića.

- Prva osoba je Kačavenda, ali sa pokrićem. Obožavam njenu drskost, sve boje u tom plamenu mi se sviđaju. Druga osoba je Miljana Kulić, ali bez pokrića. Miljana je drska toga smo svi svesni, jedan dan se probudi drska, druga kao Miksi, ali svi je volimo. Ne sviđa mi se što si takva - rekao je Gastoz.

- Evo juče nisam bila drska kada si mi se zahvalio što branim Enu Čolić i rekao si mi samo treba tako - rekla je Miljana.

- Lažeš apsolutno, ali dobro. Treća osoba je Ša - rekao je Gastoz.

- Meni baš drskost ide uz bezobrazluk, a obično u rijalitiju uz to idu i najgore moguće. Prva osoba koja je jako drska i bezobrazna je Ena Čolić, kladio sam se sa Gstozom u 100 evra da nećeš biti u top 5, on tvrdi da hoćeš, ali ću morati da mu dam pare to vidim. Druga osoba je Aneli Ahmić i treća osoba Anđela Đuričić - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.