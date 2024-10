On je oduševljen njenim žargonom... Ujak Ene Čolić se za Pink.rs osvrnuo na raskid Anđele i Gastoza, pa progovorio o napadima na njegovu sestričinu

Nije štedeo nikoga!

Ena Čolić svojim ulaskom u rijaliti napravila je pravu pompu i osveženje. Naime proteklih dana našla se na meti udara mnogih učesnika, što zbog svojih komentara, što zbog svog ponašanja, ali jedno je sigurno - nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Baš iz tog razloga kontaktirali smo njenog ujaka, Dejana Ðokovića, koji se uvek rado oglasi za portal Pink.rs.

On se osvrnuo na mnogobrojne teme u Beloj kući, a na samom početku dao je svoj sud o sve većim napadima na Enu.

- To je čopor i to je tamo klasična psihologija. Ona njih ugrožava nekoga svojom lepotom, nekoga svojom psihom. Ona je od samog početka meta napada, od kako je ušla u Elitu, ali ona njenom spontanošću izaziva to u njima - istakao je Dejan.

Dejan Đoković se osvrnuo i na raskid Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza u koji je umešana i Ena Čolić.

- Ja znam da se oni poznaju dugo, Ena je gradsko dete, viđali su se po klubovima i izlazili, nikad ništa nije bilo između njih. Ena nije nijedan posto kriva. Gastoz je oduševljen Eninim žargonom, ona je ineteresantna u društvu i za rijatili. Ona zna da se šali i na svoj račun i itekako zna da prihvati kritike. Mi smo Đokovići, to prezime nosi velike uspehe. Ona ne želi da se raspravlja, ali kada joj barijera popusti iz nje izađu teške uvrede - rekao je Đoković.

I za kraj Dejan je prokomentarisao raskid Ane Spasojević i Danijela Dujkovića Munjeza, nakon što su se on i Ena Čolić poljubili u utorak na žurki.

- Ja moram da vam kažem meni je to ostalo kao nejasnoća. Ena je postavila svoje granice, ali malo kad popije popusti te barijere i ne znam šta se tu desilo. Ne bi ona trebala da se meša ni u jedan odnos, ali ona nije bila glavni krivac njihovog raskida. Ena ima krivicu, ali nije sto posto. Trebala je imati u glavi svakako da on ima devojku - zaključio je Dejan za portal Pink.rs.

Autor: N.P.