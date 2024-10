Otkrio sve detalje!

Na veliko iznenađenje svih kao bomba je odjeknula vest da su Stefani Grujić i Jovana Tomić raskinule, što je naš portal Pink.rs prvi objavio.

Iz tog razloga odmah smo kontaktirali ujaka Stefani Grujić, Miloša, koji se oglasio za Pink.rs i opisao odnos Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić od samog izlaska iz rijalitija ''Elita 7'', pa sve do ulaska u ljubavnu vezu.

- Ja sam bio u šoku kako se sve to desilo. Iskreno, kasnije sam shvatio neke stvari. Stefani je bila jako povređena nakon odnosa sa Zolom i tražila je neku utehu i podršku, a jedina joj je Matora to pružila. Samim tim je iskoristila situaciju i njenu slabost, gde je uspela da je mentalno i psihički slomi. Stefani nije bila sva svoja u tim trenutcima. Da bi ostala do kraja rijalitija u Matoroj je videla tu sigurnost, a Matora je znala to da iskoristi i naplati - otkriva ujak od Stefani, pa dodaje:

- Nakon njenog izlaska naš odnos se drastično promenio zbog njenog postupka. Stefanina mama je bila u stalnom kontaktu sa Matorinim roditeljima. Stefani nije imala mesto boravka u Beogradu, a Matora joj je bila jedini način da ostane u Beogradu i da se snađe na taj način. Ja poznavajući Stefani znao sam da će da iskoristi situaciju, ali koliko je iskoristila situaciju, toliko je iskoristila i Matoru. Ja njima želim sreću i da se pomire, jer sličan se sličnom raduje. Moram da kažem da mi je žao Matore jer ovo nije zaslužila - poručio je Stefanin ujak.

Autor: N.Panić