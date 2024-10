Kratko i jasno: Nakon šuškanja da su Matora i Stefani raskinule, pozvali smo Anitu, evo šta nam je rekla

Ne štedi ih!

Ljubavni odnos između Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore, koji je započeo tokom učešća u rijalitiju "Elita 7", sada je završen. Iako su na početku pokušavale da sakriju svoju vezu, javnost je brzo saznala istinu. Njih dve su sada obrisale sve svoje zajedničke fotografije i otpratile se, zbog čega mnogi slute da je došlo do raskida.

Za portal Pink.rs oglasila se Anita Tomić, Matorina bivša žena, koja je bila konkretna i kratka.

- To me uopšte ne zanima, niti sam očekivala niti me zanima. Ne bih da otvaram tu temu uopšte - rekla je Anita.

Autor: N.P.