Ti si totalna budaletina: Aneli rastavila Enu na činioce, rešila da joj vrati milo za drago, pa se prisetila svih njenih grešaka! (VIDEO)

Žestoko na samom početku emisije ''Nominacije''.

Upravo je počela emisija ''Nominacija''. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić kako bi nominovala između Ene Čolić i Stefana Karića.

- Ena, ti si neko ko je ušao u ovaj rijaliti i upeljala sebe u Matejin i moj odnos. Mislila si da ćeš biti sa njim, imala nameru da mene njenu ogadiš i u tome si uspela, čestitam. Nakon toga ti se sve vratilo. Identična situacija s Pejom ti se desila. Mateja je uvek birao tebe naspram mene, mene je ponižavao konstantno. Govorila si da pored njega deluje kao da sam mu mama, a sada tebi govore da tako ti deluješ pored Peje. Karma je brzo tebi vratila sve. Vređala si me da sam karikatura, nakaza, kao da sam najružnija osoba. Ti si po mom mišljenju totalna budaletina. Zabavno te je slušati, deluješ kao da si zaostala u razvoju, kao da imaš šesnaest godina. Ne deluješ kao zrela žena. Zaboravila sam da kažem da si se ljubila sa zauzetim Munjom, ali si se poljubila i sa Anom Spasojević, što je po mom mišljenju strašno. Peja je mnogo zreliji od tebe, a mlađi je. Zaista te ne vidim ovde, ne konstatujem te i veoma si mi nebitna. Pokazala si da si gore od mene, a govorila si o meni samo loše. Želiš da me imitiraš u nekim stvarima. Mene su nekada optuživali da glumim žrtvu, a ja sam govorila da to nisam. Ti sada pokušavaš da postaneš na neki način osoba koju će žaliti, što se vidi - istakla je Aneli.

Autor: S.Z.