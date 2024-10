Evo šta je obeležilo noć za nama u Eliti!

Subota veče rezervisana je za emisiju "Nominacije", kada učesnici biraju koga će od potrčaka te nedelje poslati u izolaciju, a ovog puta birali su između Stefana Karića i Ene Čolić.

Voditeljka Ivana Šopić ušetala je u Belu kuću i otpočela emisiju sa Aneli Ahmić, koja je žestoko udarila po Eni, ali se ipak pokajala za sukob sa Karićem.

- Ena, ti si neko ko je ušao u ovaj rijaliti i upeljala sebe u Matejin i moj odnos. Mislila si da ćeš biti sa njim, imala nameru da mene njenu ogadiš i u tome si uspela, čestitam. Nakon toga ti se sve vratilo. Identična situacija s Pejom ti se desila. Mateja je uvek birao tebe naspram mene, mene je ponižavao konstantno. Govorila si da pored njega deluje kao da sam mu mama, a sada tebi govore da tako ti deluješ pored Peje. Karma je brzo tebi vratila sve. Vređala si me da sam karikatura, nakaza, kao da sam najružnija osoba. Ti si po mom mišljenju totalna budaletina. Zabavno te je slušati, deluješ kao da si zaostala u razvoju, kao da imaš šesnaest godina. Ne deluješ kao zrela žena. Zaboravila sam da kažem da si se ljubila sa zauzetim Munjom, ali si se poljubila i sa Anom Spasojević, što je po mom mišljenju strašno. Peja je mnogo zreliji od tebe, a mlađi je. Zaista te ne vidim ovde, ne konstatujem te i veoma si mi nebitna. Pokazala si da si gore od mene, a govorila si o meni samo loše. Želiš da me imitiraš u nekim stvarima. Mene su nekada optuživali da glumim žrtvu, a ja sam govorila da to nisam. Ti sada pokušavaš da postaneš na neki način osoba koju će žaliti, što se vidi - istakla je Aneli, a onda je nastavila:

- Što se tiče Stefana, pre neki dan su rekli da sam zaljubljena u tebe, ali to nije istina. Ja sam rekla da si muškarac za uzor svima. Ja tebe ne gledam na taj način da bih bila sa tobom. Mnogim curama si zanimljiv, a ti i ja imamo zajedničke prijatelje. Imali smo konflikt, kada se komentarisala Ena, ti si rekao Osmanu da me zgazi. Ja sam tada htela tebe da povredim i pomenula ti devojku i veoma mi je krivo zbog toga. Nadam se da se ne ratuje napolju, tebi se izvinjavam zbog toga. Nominujem Enu, a ostavljam Stefana - rekla je Aneli.

Naredna je reč od voditeljke, kako bi iznela svoju nominaciju, dobila Miljana Kulić, koja je ovom prilikom otkrila da je Aneli priznala da joj se dopada Karić.

- Obrnula si igricu, htela ti to, ili ne. Mislim da tvoji postupci nisu dobri, jer si majka maloletnog deteta, ali postoje i oni koji su gore činili. Pojedini učesnici te gore komentarišu od preljubnika Terze i ljubavnice Sofije. Očigledno je da te učesnici mrze ovde. Što si ti kriva, ako nekom nije lepo u vezi, pa vara devojku? Nisi osuđena, ali ti se čeka presuda. Mislim da nisi najgora, postoji mnogo gorih od tebe. Peja te najviše kanali ovde. On nije pravi muškarac. Ponaša se kao da je došao ovde da se ženi. Nije ni ušao u odnos sa tobom, a već se ograđuje od tebe. Nije spreman da se izbori za ženu poput tebe, zato radi sve što radi...Stefane, ti i ja smo imali neke svađe, ali nećemo o tome. Sviđa mi se što poštuješ svoju devojku i ne dopuštaš raznim ljudima ovde da ti upropaste vezu. Mnoge bi želele da ti se približe, ali ti si taj koji je postavio granicu. Aneli je prva na listi koja je rekla da joj se dopada on - kazala je Miljana.

Nominacija koju su svi čekali bila je zapravo nominacija Jovana Pejića Peje, koji je šokirao sve svojom nominacijom, vinuvši Enu u nebesa.

- Biću maksimalno realan. Ovde ljudi misle da sam te ponižavao, ali nisam. Gledao sam da te probudim i osvestim. Nikad me ne slušaš, to me nervira. Smatram te na neki način dobrom osobom. Iskreno, da mi se nisi dopala ne bih malo spavao, a pričao najveći deo vremena. Neke stvari umeju da me povrede s tvoje strane. Deluje mi kao da si nesnađena, a imaš trideset godina. Duša mi se ozari, kad mi se nasmeješ. Rešio sam da budem iskren prema tebi. Miljana je rekla da se ponašam kao devojčica u ovom odnosu. Bio sam grub, ali za tvoje dobro. Biram ljude oko sebe, želim da mi se svako pokaže. Jedina si koja je uspela ovde da me izbaci iz takta. Ostavljam Enu, šaljem Karića - istakao je Peja.

Luka Vujović, inače Enin drug i van rijalitija, sledeći je nominovao, te je izneo svoj sud.

- Ja ću ispričati dve stvari o Eni. Ena je ušla ovde pre trideset dana, ona je nasmejana sve vreme, napolju nikada nisam čuo da je nekoga uvredila, napolju je pravi drug i nikome ne želi zlo - rekao je Luka i dodao:

- Moram da kažem da ti imaš pravo da radiš šta hoćeš i kako hoćeš, ali moraš da znaš da imaš dete, te povedi računa. Ne mogu da zamislim da se družiš sa Munjezom i Pejom a sutra i sa Matejom. Razočarala me je jer je posvetila drugima pažnju a ne meni. Mi napolju nismo takvi, a ovde je pričala više sa Kadrom nego sa mnom i zbog toga je šaljem u izolaciju - rekao je Luka.

Jedna od nominacija koju su svi, takođe, čekali da čuju, jeste nominacija Nenada Marinkovića Gastoza, koji je ovom prilikom otkrio da li mu se Ena dopada.

- Kariću nisam znao da si ovako dobar momak, ovde si za mene neverovatan. Ti si momak na mestu, ne verujem da možeš da uđeš u crveno jer si divan. jako te cenim i poštujem, pogotovo jer delimo hranu. - rekao je Gastoz pa se osvrnuo na Enu:

- Ena svaka čast, sviđa mi se tvoje učešće, napravila si dar-mar. Svaka ti čast za sve, pogotovo što si srušila nešto što sam ja gradio a ništa nisi uradila. Ja sam se sklonio od tebe da bih bio sa Anđelom, ali ništa nije vredelo. Hvala ti što si Ani otovorila oči sa Munjezom, iako si je rasplakala. Kod tebe mi se ne sviđa što si pričala o novuc, a dete nisi pominjala. Ti si veoma poljulana osoba, ali jako lepa. Brani se, ne daj na sebe, a ja ću biti Gastoz a ne Munja, a ti si ispala laka sa njim - rekao je Gastoz.

Odmah posle Gastoza, nominovala je i Anđela Đuričić, koja nije štedela reči, već je sve Eni sasula u lice.

- Ena, jako si zanimljiva. Što se tiče Luke i Karića, misli da su ti dali vetar u leđa. Da li je to zbog zajedničkog društva vašeg, ili tebe same, to ne znam. Mislim da ti se dopada Peja, ne može to da se ne primeti. Ne mislim da treba da se ponižavaš, jer on ume jako bezobrazno da se ponaša prema tebi. Što se tiče osude, vidi se da flertuješ sa muškarcima, ali ukoliko neko padne na to, to je njegov problem. Mislim da malo kopiraš Maju Marinković po tom pitanju, jer često ističeš:''Slobodna sam, imam pravo da radim šta hoću''. Meni se taj stav ne dopada. Imaš pravo na to, ali nisam saglasna s nekim tvojim stavovima - kazala je Anđela, pa se osvrnula na Karića:

- Karić poštuje svoju devojku, to cenim veoma. Mislim da bi mogao da zavrti priču sa ženama ovde, ali on bira svoju devojku, što je za svaku pohvalu. Ostavljam Karića, šaljem Enu - istakla je Anđela.

Milena Kačavenda, poznata kao neko ko nema dlake na jeziku, žestoko je oplela po Eni Čolić.

- Enu ne podnosim, takve devojke ne volim. Jezivo mi je to da se ljubiš sa zauzetim mupškarcem. Alkohol ne može da bude opravdanje, što trezan misli pijan govori i radio. Smatram da je nefer prema Ani za sve, a li onda si krela kakve to veze ima, pokazala si ko si. Folirant si, nemaš trunke kajanja. Pkazala si da si žena koja sebe ponižava, a žrtva nikada nećeš biti, ti si za mene krš - rekla je Milena pa se osvrnula na Karića:

- Mi nećemo smarati, samo da se zna ko je ko i kako je ko. Kariću ti si sjajan, podržavam te i ostavljam tebe, a Enica kanturica ide u izoalciju - rekla je Milena.

Ni Nenad Macanović Bebica nije štedeo račun na Enin račun, već je opleo po njoj kao nikad do sad.

- Ena je ozbiljan ološ, najnemoralnija osoba. Anđelina nominacija mi je smešna jer Ena ne igra rijaliti ona je takva. Najodvratnije uvrede si govorila Aneli, a u sve priče se mešaš. Najgore mišljenje imam o tebi, ti si dno, nisi čak ni dobra majka. Kapiram ja što ti juriš Peju, voliš ti te koji su vezani sa poznatima, kao veza sa bratom jedne pevačice (Breksvice) Šaljem nju - rekao je Bebica.

- Ovo me ne čudi, njemu najviše bodem oči, a on više gleda mene nego svoje učešće. Ovde svi ponavaljete neke stiuacije a niko ne komentariše moj odnos sa njma - rekla je Ena.

Iako su negirali za crnim stolom, Danijel Dujković Munjez priznao je emocije Eni, te je pored pesmice koju je spremio, priznao da je došlo do poljupca koji je on, kako kaže, incirao.

- Ti si super, žene su se iskompleksirale kada si ušla. Meni si ti super i ja te cenim jako. NIje mi jsno što te Luka komentariše i meša Kadru, a to ga se ne tiče. Eni se zamera poljubac, a nepolju se svi je*u. Moram da kažem da sam ja inicirao poljubac. - rekao je Munjez pa se osvnruo na Karića i pročitao pesmicu za njega i nominovao Enu.

Nenad Aleksić Ša je ponovo pobesneo zbog Uroša Stanića. Naime, Uroš redovno provocira Ša i Mionu, te je po svemu sudeći večeras preterao. Ša je u dvorištu ponovo pretio Urošu koji se sklonio u pab kako ne bi ulazio u sukobe sa Ša.

Drama između Stanića i Ša se nastavila, te su sve vreme pljuštale uvrede, a imanje je odzvanjalo od Uroševe svađe sa Ša i Mionom Jovanović, ljubavnim parom.

Kada su svi učesnici izneli svoje nominacije, voditeljka je saopštila da je od strane učesnika, za izbacivanje, nominovana Ena. S druge strane, Ivana je saopštila da su od strane Odabranih za izbacivanje nominovani Lule Bahanalija i Munjez.

- Lule Bahanalija i Danijel Dujković Munjez su izglasani od strane Odabranih - rekla je voditeljka, te je saopštila i odluku publike:

- Neka ustanu Filip Nadanović, Bojana Barbi, Kristina Mateski, Matea Stanković i Aleksandar Anđelković...Nominovan je Filip Najdranović - istakla je Ivana.

Da je Eni stalo do Peje i njegovog mišljenja, govori u prilog tome to što je po završetku nominacija, kako pravila nalažu da odmah mora da ide u izolaciju i ni sa kim ne komunicira (osim sa vođom i nominovanim učesnicima), Ena se cimerima pohvalila da su ona i Peja ponovo u dobrim odnosima, a do kada će to trajati i kako će njihov odnos teći, ostaje nam da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić