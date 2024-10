Stigao preki sud Osmana Karića: Nakon šuškanja da se Aneli sviđa njegov sin Stefan, oglasio se za Pink.rs! Evo da li bi prihvatio Ahmićevu za snajku

Aktuelna učesnica "Elite 8", Aneli Ahmić, nakon veze s Matejom Matijevićem rešila je da ne ulazi ni u kakve ljubavne odnose, ali je Miljana Kulić sinoć razotkrila njene emocije prema Stefanu Kariću, te se ovim povodom oglasio njegov otac, Osman Karić za Pink.rs!

Stefan Karić, atraktivni i zgodni učesnik "Elite 8", često je na meti lepih i atraktivnih devojaka, ali je ipak, u ovu sezonu, ušao emotivno zauzet, što je mnoge već u prvu ruku odbilo od njega, dok neke druge ga i dalje merkaju i odmeravaju.

Miljana Kulić, tokom sinoćnjih "Nominacija", otkrila je da je Aneli Ahmić potajno zaljubljena u Stefana, što je mnoge šokiralo, ali je Ahmićeva ovo negirala. S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Stefanovim ocem, Osmanom Karićem.

- To što je Miljana iznela da je Aneli potajno zaljubljena u Stefana, može da bude, a i ne mora da znači. To priča veći deo Bele kuće, tj. veći deo tamošnjih igrača. Kad kažem moze da bude, to znači da ne bi bila ni prva, a ni poslednja koja se zaljubila u Stefana, jer mu nisu odolele ni gore, a ni bolje devojke, žene u spoljnom svetu. Kad kažem: "Ne mora da znači", kažem iz razloga da je Aneli možda videla u njemu samo osobu sa kojom bi imala jednu od prvih tema za crnim stolom, što se iz aviona vidi njoj jako znači - istakao je Stefanov otac, Osman, i nastavio:

Pitate me da li bi meni kao ocu možda smetalo da mi Aneli bude snajka?! Kad nisam u trećoj sezoni bio protiv Ive "zlatnog kaveza", zašto bi mi smetala Aneli " kufer"? Šalim se ja malo, možda bi, možda ne bi, ja se u Stefanov izbor devojka nikada nisam mešao, to je već njegov i samo njegov izbor. Naravno, moram priznati da sam srećan što je Stefan emotivno zauzet, ima devojku u spoljnom svetu, a ja potencijalnu snajku, pa mu se iz tog razloga sa Aneli neće desiti ništa slično. Žao mi je Aneli, želim joj više sreće sa nekim ko mozda nije emotivno vezan i zauzet.

