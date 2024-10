Ovo mnogi nisu znali: Lule Bahanalija kao mali ostao bez oca, njegov stric otkrio sve detalje tragedije (VIDEO)

Nije mu lako!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila strica Luleta Bahanalije, ali i ujaka Ene Čolić koji su spremni da progovore o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Luka je kao mali ostao bez oca i Đorđe njegov brat, otac mu se razboleo i bio je jako loše - rekao je Lukin stric.

- Nikada to nije hteo javno da priča - rekla je Dušica.

- Nije, ali ja i moja supruga smo bili uz njega, njegov drugi stric isto. On je to što je doživeo, prihvatio je jednostavno. On je napolju jako vredan i radan. Boža ga je jako uvredio, ali on je samo prećutao - rekao je Lukin stric.

Autor: N.P.