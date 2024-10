Mogu da volim najviše na svetu, ali kad presečem... Gastoz nikad iskrenije progovorio o Anđeli, evo da li postoji šansa za pomirenje (VIDEO)

Tužan je!

Nenad Marinković Gastoz bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je progovorio o svom odnosu sa Anđelom Đuričić. On je otkrio da mu jako teško pada što su razdvojeni, ali da njeni postupci nisu normalni.

- Gastoze da li je orah toliko tvrd da ti ne pomažu ni makaze? - upitao je Darko.

- Ovo je ja ne znam. Ovakve budale u životu nisam imao, ovo nije normalno. Ja ću da odlepim od ove devojke, kod Džastina ću neki konopac da uzmem da se obesim. Primetio sam da pevuši, Terza joj jedno jutro kaže jao Anđela kako si raspoložena ona kao pa naravno, kad je nisam gađao nečim. Počeću da ujedam, ili ćemo nešto da prekinemo, ali ovo toplo hladno me ubija. Ako ne ide, onda treba da pustimo, juče mi je izletelo, na dupe sam progovorio - rekao je Gastoz.

- Vama nepostojeća stvar kvari odnos i vajb? - upitao je Darko.

- Meni u glavi nije Ena, njoj je. Ona halucinira, ja i Ena imamo drugarski odnos - rekao je Gastoz.

- Danas si joj odneo kafu - rekao je Darko.

- Zamisli ja danas krenem da odnesem Eni kafu, dao mi Mića i ja reko ma neću i dam Peji da joj odnese. Zamisli uhvatio sam, sam sebe da ja razmišljam o tome. Napravili su od nje hobotnicu, kao ona nas sve drži pipcima. Anđeli nije bitno koliko će ona mene da sje*e, ali kad ja nešto uradim, to je palata znaš. Stvarno preteruje, jel ja treba da se plašim da perem zube u isto vreme kad i Ena Čolić? Ja hoću da Anđela pokaže bolju sebe. Krećem da se nerviram, više gubim želju da bilo kome dokazujem šta, ako je toliki duduk nek ide i nek dudne negde. Počeću da skačem na Enu i da me ona iritira, nek me pusti. Gledam je kao Boga. Juče sam namerno krenuo da komentarišem Enu da bi podsetio ljude na ono što Anđela govori. Ostalih 50 ljudi nije pomenulo mene i Enu, demantovala je cela kuća. Doćiće trenutak da ćemo se pomiriti, ali počeće da mi se gadi to sve, neću imati ovakav pristup i želju njoj jer ona mene ne poznaje. Ja mogu da volim najviše na svetu, ali ja kad sasečem ja vodu neću da ti dam. Ako ne može da se urazumi i ako mi stvarno ne veruje neću više da silim ništa - rekao je Gastoz.

- Šta ćeš dalje? - upitao je Darko.

- Ja njoj da prilazim više neću, ruske kape ću da joj pošaljem preko Ane. Ja sa Anom ništa nisam imao, Munja pravi priču da smo mi kao hteli da zataškamo - rekao je Gastoz.

- Ona ne sumnja za Anu, ali Ena Čolić joj je problem - rekao je Darko.

- Sad je glavni problem što je Munja uradio to sa Enom jer da nije meni bi bio čist teren. Nego su Ana i ona drugarice, o svemu pričaju i to je sad problem - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.