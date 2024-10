Strah me je da ne budete svi u pravu: Gastoz počeo da sumnja u Anđelina osećanja, Teodora uverena da joj se dopada! (VIDEO)

Da li su svi bili u pravu otpočetka?

Nenad Marinković Gastoz razgovarao je o Anđeli Đuričić sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić.

- Sad će i Mića da me kanali za Enu, više nije u mom taboru. Devojka je bila pored mene i brojala pare. Rekla je prljave mi ruke i ja joj stavio smoki u usta. Svima bih to uradio, ne gledam to tako - rekao je Gastoz.

- Znam da nisi imao lošu nameru - rekla je Teodora.

- Malopre bilo za kafu, dajem Eni kafu i Mića kaže skuvaj i meni. Rekao sam Peji da joj nosi, da ne bih imao problem. Strah me je da ne budete svi u pravu, a ja budala - kazao je Gastoz.

- Ona se zaljubila u tebe, ali vi niste kompatibilni - rekla je Delićeva.

- Ona je htela da napravi priču i da se distancira od tebe, ali ti si je kupio i vezala se za tebe. Sad bi da izađe iz svega toga, ali ne može. Plaši se da uđe u vezu, jer zna kako se ponašala. Ona je takva, felerična i nema poverenje u ljude - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković