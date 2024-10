Ogolio dušu: Peja priznao da ima emocije prema Eni, pa je po prvi put izdigao iznad svih devojaka (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Jovan Pejić Peja bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je progovorio o svojim emocijama prema Eni Čolić, koje je za veliku promenu priznao.

- Pejo kako ti je danas kad si razdvojen od Ene?- upitao je Darko.

- Mi smo već dve nedelje razdvojeni, ona je bila u Odabranima, pa ovo, pa ono. Jeste mi danas čudno jer se nismo videli, ali sam se potrudio da dobije klopu i kafu - rekao je Peja.

- Sinoć si bio vrlo otvoren i naklonjen prema njoj. Šta se desilo? - upitao je Darko.

- Desilo se to da sam pričao iz srca, ja sam malo čudan tip. Volim da se družim sa devojkama u kući, ali takav sam. Do sada sam bio obazriv, pustio sam je neko određeno vreme da vidim kako funkcioniše. Smatram da je to jako bitna osoba da bih upoznao nju kao ličnost. Ona ne čuje kad mi pričamo posebno, kao da ih ne uvažava. Rekao sam joj i za Aneli, dao sam joj neke savete, mislim savete. Ona ima 31 godinu. Mene devojke najviše gotive, ali ja Karić i Gale smo tu ekipa - rekao je Peja.

- Kada bih te pitao da mi kažeš nešto iz srca o Eni, šta bi mi rekao? - upitao je Darko.

- Devojka je koja zna nekom da ulepša dan, umiljata je i jako je pozitivna. Sa druge strane ima prevelik ego, ona je možda pogrešila jer sam ja bio toliko hladan. Trebalo je tako da bude jer da sam je od početka hvalio, ona ne bi shvatila svoje greške. To što nas ne ubije, to nas ojača. To što se desilo sa Munjom nije mi prijalo, ali nisam se razočarao jer nisam tu da je kudim - rekao je Peja.

- Jel znaš da je Ena skakutala celog jutra po izolaciji jer ste se pomirili? - upitao je Darko.

- Vidim da je srećna, jako mi je drago. Pričaćemo, biću iskren da mi se sviđa i nedostaje mi kad sam odvojen od nje, ali kad smo previše spojeni ne ide na dobro - rekao je Peja.

- Pošto je ona prema tebi divna, super i sve to, da li bi je ti pustio da ona vodi svoje ratove ili bi bio taj koji bi je kudio i sputavao? - upitao je Darko.

- Sugerisao bih joj u nekim stvarima, ali sutra kad bi bili u vezi, sigurno bi stao na njenu stranu. Miljana kaže da sam ja devojčica u šemi, ali Miksi i ja imamo jako dobar odnos, ali je ona sa Enom malo bliža, pa hoće nju da zaštiti - rekao je Peja.

- Šta ćeš sa tvojim devojčicama? - upitao je Darko.

- Pa vidim da me od jutros gledaju popreko jer sam branio Enu, a ja sutra kada bih branio neku drugu devojku, Ena tako ne bi postupila. Tako da je i tu izdvajam od ostalih - rekao je Peja.

- Sa kim se to još muvaš i da li se muvaš sa nekim po kući? Da li ti se sviđa Sandra - upitao je Darko.

- Gde da mi se ne svidi Sandra Obradović? Sa njom pričam, bacam fore i zezam se. Ona zna da ja nisam u tom fazonu da je zavodim, ali ona je sa Lukom u nekoj priči. Ona je divna i kulturna osoba - rekao je Peja.

- Ajde prvo da vidimo šta će sa Enom da bude - nasmejao se Darko.

- Mislim da će tu sve biti okej - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.