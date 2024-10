To nije ono što on u dubini duše voli: Anđela uverena da nije Gastozov tip devojke, tvrdi da je muvao samo radi zabave! (VIDEO)

Smatra da je sve bila igra!

Anđela Đuričić porazgovarala je sa Stefanom Karićem o Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Kako je tebi izgledao moj stav prema Eni - pitao je Karić.

- Ti nisi to imao, zato sam tebe izdvojila - rekla je Anđela.

- Mnogo sam burnije reagovao na te njihove svađe, a nikad nisam imao ništa s njom. To hoću da ti uporedim - rekao je Stefan.

- Meni je bliža s te ženske strane, imam drugačiji osećaj i to ne može da me prevari. Znam da nisam luda. Veruj mi, ovo njegovo ne volim takve devojke je bilo najiskrenije. Njemu je sve to slatko i simpatično, ali to nije ono što on u dubini duše voli. Navikao je na takve devojke, a ovo mu je bilo zanimljivo, jer nije stigao dotle. On je bio divan prema meni, ali tom rečenicom je sve priznao - rekla je Đuričićeva.

- Imala si i ti situacije da ti nešto izleti - pravdao je Karić.

- Da, ali nikad mu nisam rekla nisi moj tip. Njemu je doplo preko glave sve, pa je bukvalno priznao - rekla je ona.

- Možda bi to kod njega moglo da se koriguje, mada ili prihvatiš nekog ili ne - kazao je Karić.

- Da, zato sam ja sve vreme nemirna. Drago mi je da smo kroz druženje došli do ovoga - kazala je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković