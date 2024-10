Mislim da me koristiš: Ena priznala Peji da sumnja u njegove emocije, on joj otkrio šta je razlog njegovog ponašanja! (VIDEO)

Stavili sve karte na sto!

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić osamili su se u izolaciji, te su otvoreno razgovarali o svom odnosu.

- Mislim da ti mene samo koristiš. Smatram da si veliki mnipulator i da ti nije stalo - kazala je Ena.

- Što ti misliš tako? Šta ti je, Ena? Sve je kako treba, ne radim to. Što misliš da se ja igram? Možda volim da se družim sa ženama, ali sam s tobom najviše vremena proveo. Svidela si mi se odmah nakon što si ušla - istao je Peja.

- Što igraš onda igre toplo-hladno? - upitala je Ena.

- Nerviraš me. Devojko, Munja te je poljubio, ali stvarno ne znam šta da ti kažem. Možda se nisam ponašao najbolje, jer umem da teram inat, ali one tvoje izjave da si ti meni dala ''pedalu'', to nije bilo lepo od tebe. Nije da mene ne gleda nik od devojaka ovde - kazao je Peja.

- Koje devojke, reci? - upitala je Ena.

- Osam devojaka sigurno ovde me gleda, to je činjenica - istakao je Peja.

- A mene si izabrao? - upitala je Ena.

- Da, s tobom provodim vreme. Stalo mi je, ne mogu da kažem da mi nije stalo. Milica Dugalić je i sama rekla da vidi da sam iskren bio kad sam na ''Nominacijama'' rekao šta osećam - kazao je Peja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.